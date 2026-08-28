Alpine confirmó la extensión contractual de Franco Colapinto para afrontar su tercera temporada junto a Pierre Gasly.

El equipo BWT Alpine Formula 1 Team oficializó la renovación del contrato de Franco Colapinto, ratificando que el piloto argentino mantendrá su banca en la escudería durante la temporada 2027. De este modo, la estructura asentada en Enstone conservará su alineación titular compartida con el francés Pierre Gasly por tercer año consecutivo.

El anuncio se emitió en la previa del Gran Premio de Italia en Monza, momento en el cual el equipo introducirá una serie de evoluciones aerodinámicas y mecánicas en el monoplaza A526.

El rendimiento de Colapinto en el Mundial 2026 A sus 23 años y con 38 Grandes Premios disputados en la máxima categoría, Colapinto registra un crecimiento sostenido dentro de la estructura técnica británica. En la presente temporada suma 19 puntos en el Campeonato Mundial, tras finalizar en la zona de puntaje en seis de las 12 competencias celebradas:

Gran Premio de China: 10.º puesto (primera sumatoria de la temporada).

Gran Premio de Miami: 7.º puesto alcanzado durante el mes de mayo.

Gran Premio de Canadá (Montreal): 6.º puesto, logrando la mejor posición de su trayectoria en la categoría.

Aporte al equipo: La dupla acumuló puntos en forma doble en cuatro carreras (China, Canadá, Barcelona y Gran Bretaña), ubicando a Alpine en la sexta posición del Campeonato Mundial de Constructores. Franco Colapinto renueva con Alpine para 2027: continuará junto a Pierre Gasly Alpine La visión de la dirigencia y las declaraciones del piloto Flavio Briatore, Asesor Ejecutivo de BWT Alpine, hizo hincapié en la búsqueda de estabilidad dentro de la organización: “La continuidad es muy importante. Ya contamos con estabilidad en nuestra dupla de pilotos y nuestra prioridad número uno sigue siendo diseñar y construir un auto competitivo. Franco creció y maduró hasta convertirse en un gran piloto; sus resultados en Miami y Montreal confirmaron que pertenece a la Fórmula 1 y a este equipo”.

Por su parte, Franco Colapinto expresó su satisfacción ante la extensión del vínculo: “Estoy muy contento de seguir en el equipo en 2027. Me siento muy cómodo aquí y cada vez más integrado. Tenemos muchos objetivos por delante y sé que el equipo está trabajando muy duro para seguir mejorando el rendimiento y desarrollando el auto”.