El rompecabezas de la Fórmula 1: los pilotos que ya tienen asiento y las grandes incógnitas

El mercado de pilotos para la temporada 2027 de la Fórmula 1 empieza a despejar sus principales incógnitas y seis equipos ya tienen definida oficialmente su dupla, mientras varias escuderías todavía analizan qué hacer con uno o los dos asientos de su estructura.

En ese grupo de confirmaciones aparece Alpine , que aseguró la continuidad de Franco Colapinto . El argentino seguirá ligado al equipo de Enstone y volverá a compartir garaje con Pierre Gasly, una decisión que le dio mayor claridad al panorama de la próxima parrilla.

Así, algunas de las principales figuras de la categoría ya conocen su destino para 2027. Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc y el propio Colapinto forman parte de una lista de pilotos con futuro definido, aunque todavía quedan lugares importantes que podrían generar movimientos en el mercado.

McLaren es una de las escuderías que no tendrá cambios. El campeón reinante de la Fórmula 1 , tras el título conseguido en 2025, continuará con Lando Norris y Oscar Piastri como su pareja de pilotos, una dupla que se mantendrá al frente de uno de los proyectos más fuertes de la categoría.

Mercedes también apostará por la continuidad. George Russell y Kimi Antonelli seguirán juntos en la estructura de Brackley, por lo que afrontarán su tercer año consecutivo como compañeros. El equipo, actual líder de la máxima categoría, ya resolvió uno de los aspectos centrales de su planificación para la nueva temporada.

Alpine completó esa lista con la renovación de Franco Colapinto. La escudería francesa mantendrá al argentino junto a Pierre Gasly, por lo que el equipo de Enstone ya tiene cerrada su formación. La decisión garantiza la continuidad de una dupla que seguirá trabajando dentro del proyecto rumbo a 2027.

Con Franco Colapinto confirmado para la próxima temporada, empieza a definirse la grilla de pilotos. X @F1

Ferrari y Williams también apostaron por sostener sus proyectos

Ferrari llegará a 2027 sin modificaciones en su alineación. Charles Leclerc renovó su contrato con la casa de Maranello a comienzos de este año, mientras que Lewis Hamilton manifestó previamente que su vínculo con la Scuderia también se extiende hasta la próxima temporada.

El británico recuperó competitividad en la actual campaña después de las dificultades que atravesó en 2025, por lo que la dupla formada con Leclerc seguirá siendo una de las grandes apuestas de Ferrari.

Williams, en tanto, aprovechó la previa del Gran Premio de Países Bajos para anunciar las renovaciones de Carlos Sainz y Alex Albon. La continuidad de ambos responde al proyecto de largo plazo que lleva adelante la escudería de Grove para reconstruir su estructura y volver a competir en los puestos de vanguardia.

Verstappen seguirá en Red Bull, pero el otro asiento aún no fue confirmado

Una de las noticias más fuertes del mercado fue la renovación de Max Verstappen. Red Bull anunció un nuevo acuerdo con el neerlandés hasta 2030, ampliando un vínculo que anteriormente finalizaba en 2028. Si bien su presencia en 2027 ya parecía descontada, la confirmación despejó las especulaciones que suelen rodear el futuro del cuatro veces campeón, especialmente en los períodos en los que el rendimiento de Red Bull genera dudas.

Max Verstappen continuará en Red Bull. EFE

La situación es diferente en el otro asiento. Isack Hadjar todavía no fue anunciado oficialmente para 2027, aunque sus resultados durante la temporada lo posicionan como un candidato firme a continuar. El francés logró mantenerse cerca del ritmo de Verstappen en distintas carreras y sumó puntos con regularidad.

En Racing Bulls tampoco hay confirmaciones, pero Arvid Lindblad aparece como una de las grandes apuestas de la estructura. El piloto atraviesa una destacada campaña de debut, mientras que Liam Lawson también fortaleció sus argumentos para seguir después de un año de alto nivel, en el que incluso se convirtió en el "mejor del resto" en el campeonato de pilotos.

Ccertezas y rumores

Haas todavía debe resolver formalmente su alineación. Oliver Bearman no fue anunciado para 2027, aunque todo indica que el piloto perteneciente a la academia de Ferrari seguirá en el equipo por una tercera temporada mientras espera una futura oportunidad en la Scuderia. La situación de Esteban Ocon, en cambio, genera más interrogantes tras haber quedado por detrás de su compañero en varias ocasiones desde la temporada pasada.

Audi también parece tener encaminado su futuro. Gabriel Bortoleto confirmó recientemente que continuará en el proyecto en 2027 y Nico Hülkenberg tiene grandes posibilidades de conservar el otro asiento. El fabricante alemán continúa con su desarrollo y mantiene como gran objetivo convertirse en candidato al campeonato hacia 2030.

Aston Martin espera resolver la continuidad de Fernando Alonso. El español volvió a evitar una definición cuando fue consultado en Zandvoort, aunque, con las mejoras recientes en el chasis y el motor Honda y sin opciones superadoras a la vista, sería llamativo que abandonara el proyecto. Lance Stroll, por su parte, también aparece encaminado a seguir.

En Cadillac, Sergio Pérez continuará por segundo año en 2027. Valtteri Bottas es el principal candidato a conservar el otro asiento tras mejorar su rendimiento en las últimas carreras, mientras Colton Herta todavía no logró responder a las expectativas en Fórmula 2. Rafael Camara también fue vinculado con la escudería, aunque el CEO de Cadillac F1, Dan Towriss, aseguró que esos rumores son "infundados". De todos modos, dejó abierta la puerta a una eventual modificación en la alineación para la próxima temporada.