La explicación de Briatore sobre por qué Alpine le renovó el contrato a Colapinto hasta 2027

Franco Colapinto continuará como piloto titular de Alpine en la temporada 2027 y, tras confirmarse la renovación, Flavio Briatore explicó los motivos que llevaron a la escudería de Enstone a tomar la decisión. Para el italiano, uno de los aspectos fundamentales fue darle continuidad al proyecto y mantener una alineación que ya conoce el funcionamiento del equipo.

“Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027, con Franco continuando como piloto titular junto a Pierre. Para mí, tener continuidad es muy importante”, aseguró Briatore en el anuncio oficial. De esta manera, Colapinto seguirá compartiendo equipo con Pierre Gasly, quien ya tenía garantizado su lugar para la próxima temporada mediante un contrato multianual.

Flavio Briatore explicó los motivos por los cuales Alpine le renovó a Colapinto Más allá de la continuidad, Briatore remarcó que la prioridad de Alpine ahora pasa por otro aspecto: construir un auto competitivo que les permita a sus pilotos acercarse a los puestos de privilegio: “Lo más significativo que tenemos que hacer bien es diseñar y construir un coche rápido, lo que sin duda sigue siendo nuestra prioridad número uno”, afirmó el italiano.

X @AlpineF1Team En ese contexto, el asesor de Alpine también destacó la evolución que tuvo Colapinto desde su llegada a la escudería y puso especial énfasis en sus actuaciones en Miami y Montreal. En esas dos fechas consecutivas, el argentino terminó como el mejor piloto por detrás de las escuderías punteras, con un séptimo puesto en Florida y un sexto lugar en Canadá, su mejor resultado hasta el momento en la Fórmula 1: “Hemos visto a Franco crecer y madurar realmente hasta convertirse en un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montreal, especialmente, confirmaron lo que yo ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, sentenció Briatore.