La buena noticia que recibió Boca tras el mazazo de la fractura de Tomás Aranda

Pese al mazazo por la grave lesión de su 10, Boca recibió una gran noticia de cara a la importante seguidilla de partidos que se le viene.

Luego de confirmarse la pésima noticia sobre la fractura de Peroné de Tomás Aranda, Boca Juniors recupera una pieza clave para lo que viene. Leandro Paredes evolucionó favorablemente de la lesión que lo dejó afuera de los últimos dos partidos y será convocado para el encuentro de este viernes ante Lanús, por la séptima fecha del Torneo Clausura. La presencia del capitán entre los citados quedará confirmada oficialmente este jueves, una vez finalizado el entrenamiento matutino en Boca Predio.

La noticia llega después de una serie de señales positivas que mostró el mediocampista durante los últimos días. Boca publicó imágenes de Paredes trabajando con pelota sobre el campo de juego junto a uno de los kinesiólogos del plantel, mientras que el propio futbolista compartió un video más extenso en sus redes sociales donde se lo pudo observar realizando diferentes ejercicios y avanzando en su recuperación.

Leandro Paredes volvería a la lista de convocados ante Lanús Paredes sufrió la lesión hace apenas diez días, durante el partido frente a Platense, cuando tuvo que abandonar el campo en el entretiempo. El club no difundió un parte médico oficial, aunque el propio jugador confirmó posteriormente la molestia. En aquel momento, la estimación era que necesitaría alrededor de 15 días para recuperarse, pero finalmente llegará al duelo con Lanús apenas 13 días después de haber sido reemplazado.

La vuelta de Leandro Paredes, la gran noticia que recibió Boca en medio de la lesión de Aranda. Fotobaires Su evolución le permitió meterse nuevamente en la consideración de Rodolfo Arruabarrena, aunque su convocatoria no significa que vaya a ser titular ni que necesariamente sume minutos. El cuerpo técnico analizará durante las próximas horas cómo responde el mediocampista y evaluará los riesgos, especialmente porque Boca tendrá otro compromiso importante el miércoles, cuando enfrente a Vélez por la Copa Argentina.

Desde aquella lesión, el capitán se perdió dos encuentros: la revancha ante Recoleta y el empate 1-1 frente a Racing en el Cilindro. En ambos partidos, Arruabarrena mantuvo su estructura y utilizó a Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech para ocupar el lugar del campeón del mundo. Además, para el partido ante Lanús también estará nuevamente disponible Lautaro Di Lollo, quien se perfila para acompañar a Nicolás Figal en la zaga.