Así quedó el cuadro de la Sudamericana tras la eliminación de River: los cruces de cuartos y cuándo juega Boca

La eliminación de River Plate a manos de Independiente Santa Fe terminó de completar el cuadro de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 . El conjunto colombiano se impuso 8-7 en una extensa definición por penales, luego de igualar 1-1 en el Monumental, y se convirtió en el último equipo en asegurar su lugar entre los ocho mejores del certamen.

La serie había comenzado con un empate sin goles en Bogotá. En la revancha, River contó con numerosas oportunidades para resolver el partido, pero no logró aprovecharlas y terminó definiendo su futuro desde los doce pasos. Allí, el arquero Santiago Beltrán atajó tres remates, aunque también falló el penal que le tocó ejecutar.

¡EL MOMENTO DE LA CLASIFICACIÓN PARA @SantaFe ! El 22° penal de la tanda en los pies del arquero Weimar Asprilla. pic.twitter.com/4ogwJk0OoE

Con Independiente Santa Fe clasificado, los cuartos de final quedaron definitivamente conformados. Boca Juniors , San Paulo, Atlético Mineiro, Montevideo City Torque, Vasco da Gama, Santos, Cienciano e Independiente son los ocho equipos que siguen en competencia por el título continental.

El cuadro de la próxima ronda dejó cuatro enfrentamientos: Boca Juniors se medirá con San Pablo , Vasco da Gama enfrentará a Independiente Santa Fe, Atlético Mineiro jugará ante Santos y Montevideo City Torque tendrá como rival a Cienciano.

El cruce de Boca es, por ahora, el único que tiene confirmados sus escenarios y fechas. La serie comenzará el 9 de septiembre en La Bombonera y se definirá una semana más tarde, el 16 de septiembre, en el estadio Morumbí de San Pablo.

Quedaron definidos los cruces de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los restantes partidos de ida de los cuartos de final se disputarán entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que las revanchas están programadas entre el 15 y el 17 del mismo mes.

Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana 2026

La Copa Sudamericana tiene previsto definir a su campeón el sábado 21 de noviembre. La final se disputará a partido único en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en Barranquilla, Colombia.

De esta manera, Boca buscará mantener en carrera la presencia argentina en el torneo, mientras River deberá dejar atrás una eliminación que llegó tras una traumática definición en el Monumental.