River, en llamas: insultos contra Di Carlo y Coudet y un fuerte pedido por un DT en el hall del Monumental

Los hinchas de River se concentraron en el hall del Monumental, apuntaron contra la comisión, exigieron la salida de Coudet y reclamaron por la vuelta de Ramón.

Tras el papelón de River, explotó el Monumental. En el hall hubo insultos a Di Carlo y Coudet y pedido por Ramón Díaz

River quedó eliminado de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe y, apenas terminó la definición por penales, la bronca de los hinchas se trasladó al hall del Monumental. Al igual que había ocurrido después de la derrota ante Rosario Central por el Torneo Clausura, los socios se concentraron para manifestar su descontento con el presente del equipo y apuntaron directamente contra la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo.

Insultos para el presidente Stefano Di Carlo y la comisión Di Carlo h d p aaaaaaa. El grito de guerra de los socios de River pic.twitter.com/MXkiU9QxOw — Pablo Calvari (@pablocalvari) August 27, 2026 Los cánticos fueron cada vez más fuertes y también tuvieron como destinatario a Eduardo Coudet, cuya continuidad quedó nuevamente bajo cuestionamiento. “Andate Chacho, la p... que te parió”, se escuchó en el hall, mientras otro de los reclamos pidió directamente por un histórico entrenador del club: “Que se venga Ramón, que se venga Ramooooon, que se vaya Di Carlo, la p... madre que lo parió”.

El fuerte pedido de los hinchas de River por Ramón Díaz "Que sr venga Ramón, que se venga Ramooooon, que se vaya Di Carlo la p...madre que lo parió" el hit de los socioa millonarios ahora en el hall pic.twitter.com/Wb7aKFvmY5 — Pablo Calvari (@pablocalvari) August 27, 2026 También hubo insultos contra los dirigentes al ritmo de un clásico de Bonnie Tyler: “Dirigentes, la concha de sus madres, a ver si se dan cuenta que no los quiere nadie”.

#Ahora #ArdeRiver

"Dirigentes la concha de sus madres, a ver si se dan cuenta que no los quiere nadie" cantan los socios de River al ritmo del clásico de la resciente difunta Bonnie Taylor pic.twitter.com/WGW4cJweFM — Pablo Calvari (@pablocalvari) August 27, 2026 El nombre de Ramón Díaz volvió a aparecer con fuerza entre los hinchas, que lo reclamaron como una posible solución para el complicado presente del equipo. La eliminación frente a Santa Fe profundizó un clima de malestar que ya se había hecho visible en los últimos partidos y que ahora también alcanzó directamente a la conducción del club.