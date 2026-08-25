La mala noticia que recibió Chacho Coudet a horas del duelo decisivo ante Independiente Santa Fe

A horas de un partido determinante para el futuro de River, Eduardo Coudet recibió una noticia inesperada en el último entrenamiento.

Chacho Coudet perdió a un defensor de cara a la revancha entre River e Independiente Santa Fe en el Monumental.

River afrontará este miércoles un partido determinante ante Independiente Santa Fe por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana y Eduardo “Chacho” Coudet recibió una mala noticia en el último entrenamiento. Lautaro Rivero sufrió una contractura en el isquiotibial izquierdo y quedó descartado para el encuentro en el Monumental.

Lautaro Rivero sufrió una contractura y quedó afuera de la revancha Rivero no podrá jugar contra Santa Fe. Instagram @lautarorivero_03 La baja no modifica el equipo titular que tiene en mente el entrenador, pero sí reduce las variantes disponibles en una zona en la que River no cuenta con demasiadas alternativas. Coudet tendrá a Facundo González como único recambio natural para la zaga central, mientras que Tobías Ramírez no fue convocado para este encuentro.

Ramírez venía de disputar los dos últimos partidos de Reserva, pero el cuerpo técnico considera que todavía necesita sumar ritmo de juego. Por ese motivo, esta semana trabajó a tiempo completo junto al plantel profesional. En el caso de Rivero, la intención es que pueda recuperarse y estar disponible para el partido del domingo ante Banfield.

La probable formación de River ante Independiente Santa Fe Un regreso muy esperado. El Huevo Acuña dejó atrás la lesión y volverá a ser titular en River. @RiverPlate Con este panorama, la probable formación de River para recibir a Santa Fe sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada, Joaquín Freitas; Ángel Correa y Sebastián Driussi.