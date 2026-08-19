River sufrió en la altura de Bogotá, pero aguantó el 0-0 ante Independiente Santa Fe y define en Núñez

River empató sin goles ante Independiente Santa Fe de Colombia, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana , en un encuentro que debió haberse disputado la semana pasada pero que se suspendió por el catastrófico terremoto que se vivió en aquel país.

El Millonario tuvo la pelota en la primera mitad, pero sufrió de más de la cuenta en la segunda parte para mantener el cero e ir en busca de la clasificación a los cuartos de final, la próxima semana en condición de local.