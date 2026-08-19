Atento, River: la decisión de último momento de Coudet con Thiago Almada para jugar en Bogotá

Esta noche, River disputará el partido de ida ante Independiente Santa Fe en la altura ya Eduardo Coudet metería un bombazo en la formación titular.

La visita de River a Independiente Santa Fe estará llena de condimentos inéditos. No solo porque el partido de ida debió jugarse el miércoles pasado (se postergó por el terremoto en Colombia), sino que también porque Eduardo Coudet deberá, inevitablemente, improvisar con el armado del equipo.

El Millonario no podrá contar por lesión con Gonzalo Montiel ni Marcos Acuña, quienes ni siquiera viajaron junto al plantel y se quedaron en Buenos Aires. La baja de Cachete es la más dura por el hecho de que no tiene un reemplazante en el puesto, motivo por el cual Lucas Martínez Quarta dejaría la zaga para mudarse al lateral derecho. Mismo caso para el juvenil Facundo González, que haría lo propio por el sector izquierdo como sucesor del Huevo.

No obstante, la noticia más fuerte respecto a la formación inicial salió a la luz horas antes del partido que abrirá la serie correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, e involucra directamente a Thiago Almada: el campeón del mundo, que viene de hacer su estreno en el triunfo ante Argentinos en el Monumental, irá al banco de suplentes en la altura de Bogotá.

Prensa River Plate Sorpresa: por qué Thiago Almada sería suplente en el partido de River en Bogotá La decisión de Coudet de dejar afuera al refuerzo estrella por el que River pagó € 20.000.000 tiene un argumento sólido y entendible. El cuerpo técnico entiende que el ex Atlético de Madrid está al límite desde lo físico y no quieren arriesgarlo, teniendo en cuenta el calendario apretado.

Antes de sumarse a los entrenamientos con la Banda, Almada venía de tres semanas de vacaciones en Ibiza post Mundial y solo tuvo un par de entrenamientos antes del duelo ante el Bicho que marcó su debut. Por eso, la idea del Chacho es que dosifique cargas y, en caso de que el partido en Colombia así lo exija, pueda jugar unos minutos en el complemento. En ese sentido, Tomás Galván pica en punta para reemplazar al 23.