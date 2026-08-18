Atento, River: los incovenientes que preocupan a Independiente Santa Fe de cara al partido de ida

Independiente Santa Fe llega al duelo de vuelta con varias bajas y cambios obligados que complican el armado del equipo para recibir al Millonario.

En la previa del comienzo de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe atraviesa un escenario similar al de River. Mientras Eduardo Coudet debe rearmar la defensa del Millonario por las ausencias de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, Pablo Repetto también tiene varias piezas menos para recibir este miércoles al conjunto de Núñez en el estadio El Campín de Bogotá.

Los contratiempos que preocupan a Independiente Santa Fe, rival de River en la Sudamericana El equipo colombiano no podrá contar con cuatro futbolistas importantes para el primer partido de la serie, dos de ellos por cuestiones administrativas. Uno es Emerson Rivaldo Rodríguez, extremo colombiano que llegó procedente del Ludogorets de Bulgaria y ya trabaja bajo las órdenes de Repetto, pero no pudo ser inscripto a tiempo para esta instancia de la competencia.

El otro caso que genera especial preocupación es el de Juan Espitia. El arquero regresó de su préstamo en Patriotas para convertirse en alternativa de Andrés Mosquera Marmolejo, pero el titular sufrió un desgarro en el último partido ante Boyacá Chicó y debió abandonar el campo de juego. Sin embargo, Espitia tampoco fue incluido en la lista de buena fe de la Sudamericana, por lo que Weimer Asprilla Mena deberá hacerse cargo del arco ante River.

Independiente Santa Fe llega con cuatro bajas sensibles al partido de ida contra River. X @SantaFe A estas dos bajas se suma la de Víctor Moreno, uno de los pilares de la defensa de Santa Fe. El marcador central arrastra una fuerte molestia en la tibia derecha, no pudo entrenarse con normalidad y quedó descartado para el primer duelo frente al Millonario. Una baja sensible para Repetto, que deberá encontrarle un reemplazante en una zona clave.