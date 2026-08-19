El "jugado" vaticinio del presidente del Atlético de Madrid con Julián Álvarez tras negarse a venderlo

Enrique Cerezo se refirió a la novela del mercado ante el Atlético, Julián y Barcelona, y también al clima entre los hinchas en medio de esta situación.

La novela entre Atlético de Madrid y Julián Álvarez pareciera haber llegado a un final, al menos en lo que respecta a este mercado de pases. Más allá de la insistencia del Barcelona y de sus expresos deseos personales, el ex River seguirá jugando en el cuadro de la capital española en esta temporada 2026/27 que acaba de empezar.

Toda esta situación generó un fuerte malestar interno, tanto por parte de la Araña para con la dirigencia colchonera, como de la hinchada para con el delantero argentino, a quien lo señalan como "traidor" por querer irse del club a otro con el que tienen rivalidad. En ese sentido, en las últimas horas apareció el presidente del cuadro rojiblanco para dar su opinión al respecto.

Enrique Cerezo habló de la situación de Julián Álvarez en el Atlético RNE "Yo ya dije en principio que no se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo y, como pieza importante, le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además va a hacer una temporada magnífica", apuntó Enrique Cerezo este miércoles en diálogo con la prensa, en al previa del debut del Atleti en LaLiga ante Málaga.

Tras esto, le preguntaron si la Bestia de Calchín le pedirá "perdón" a los fanáticos por toda esta situación: "Yo ya no sé si pedirá perdón, pero Julián es una persona excelente y seguro, segurísimo, de que se ganará a la afición en dos partidos", opinó al respecto, un vaticinio un tanto jugado considerando el clima que se vive en las redes sociales. Habrá que ver si el mismo se refleja en las tribunas cuando vuelva a calzarse la camiseta en un partido oficial -hoy no formó parte de la partida-.