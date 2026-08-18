La provocadora bandera de un hincha de Chelsea para Enzo Fernández, que reavivó la polémica por las Islas Malvinas

En el amistoso ante Real Sociedad que marcó el regreso del argentino a Stamford Bridge, un hincha inglés tuvo un accionar que generó una gran polémica.

Estaba cantado que el regreso de Enzo Fernández a Stamford Bridge iba a estar dividido. El volante argentino ingresó en el segundo tiempo del amistoso ante Real Sociedad, que Chelsea ganó 3-1, y se llevó una bienvenida de todo menos tranquila: aplausos de un sector, silbidos de otro y, en medio de la tribuna, una bandera de las Islas Malvinas.

Sí, justo cuando el capitán de los Blues pisó el césped apareció el trapo con la bandera británica sobre el territorio reclamado por Argentina. Una imagen que rápidamente empezó a circular por las redes y que volvió a poner sobre la mesa la pica que quedó encendida tras la histórica semifinal del Mundial.

La polémica bandera con referencia a Malvinas que le mostraron a Enzo Fernández La bandera que exhibió un hincha del Chelsea al momento del ingreso de Enzo Fernández. Hace poco más de un mes, la Albiceleste venció a Inglaterra con un gol clave de Enzo Fernández, quien además festejo con picantes gestos -Topo Gigio incluido- que no cayeron bien en el país donde juega, a punto tal que fue marcado no solo por los hinchas sino que también por la prensa local.

Pero lo que potenció la polémica fue la bandera que exhibieron los jugadores argentinos tras aquel agónico 2-1 en Atlanta bajo el lema de “Las Malvinas son argentinas”, que tuvo consecuencias políticas y hasta provocó un expediente de la FIFA.