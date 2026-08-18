Baldazo para Jadson Viera: la mala noticia que recibió en su primer día como DT de Independiente

Tras observar desde el palco el triunfazo ante Lanús, Jadson Viera inició su ciclo en Independiente y ya lidia con un problema que preocupa de cara al debut.

Dentro de lo malo, Jadson Viera pondrá primera en Independiente luego de la victoria 3-1 ante Lanús, la cual observó desde uno de los palcos de la Fortaleza, que fue clave para descomprimir el caos que había dejado la drástica salida de Gustavo Quinteros. Sin embargo, horas antes de hacer su presentación ante el plantel y dirigir su primera práctica, se confirmó una noticia que agitó la marea en Avellaneda.

Dura baja para Independiente: Valdez deberá pasar por el quirófano La misma tiene que ver con Sebastián Valdez, pilar del equipo y pieza infaltable en la zaga del Rojo. El defensor de 30 años no logró dejar atrás las molestias en la rodilla que sufrió en el duelo ante Newell's de la segunda fecha del Torneo Clausura y, finalmente, deberá ser operado este jueves.

La recuperación, según estiman desde el club, será rápida: el ex Central Córdoba tendrá al menos 15 días de reposo antes de volver a ponerse a disposición. No obstante, el dolor de cabeza para Viera surge a partir de que prácticamente no cuenta con una alternativa sólida.

Sebastián Valdez será operado e Independiente lo pierde por varios partidos. Fotobaires Juan Fedorco también integra la lista de lesionados (está desgarrado) y, en el 3-1 ante el Granate, el interino Carlos Matheu se vio ante la obligación de hacer debutar como titular a Juan Miguel Arrayago, el juvenil de 17 años que actuó como acompañante de Kevin Lomónaco.