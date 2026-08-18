El polémico DT de Egipto en el Mundial vivió un escándalo con sus dos esposas: terminó hospitalizado

Hossam Hassan quedó en medio de una violenta disputa entre sus mujeres en un restaurante, se desmayó y debió ser asistido por personal médico. El video.

Hossam Hassan había quedado en la memoria de los argentinos por aquella particular escena durante el Mundial 2026. Ahora, el entrenador de Egipto volvió a aparecer en las noticias, pero por un motivo insólito y bastante más alejado del fútbol.

Todo ocurrió el pasado lunes. El DT estaba cenando en un exclusivo restaurante junto a sus dos esposas cuando, de repente, comenzó una fuerte discusión entre ellas. Según las versiones difundidas, la pelea fue un verdadero escándalo: hubo gritos y hasta se habrían arrojado objetos contundentes.

La situación obligó a intervenir al personal del lugar. Mientras los empleados intentaban separar a las mujeres y ponerle un freno al conflicto, Hassan sufrió una descompensación y terminó desplomándose de manera repentina. Inmediatamente llamaron a los servicios médicos y el técnico fue llevado a un centro de salud.

¿Qué le pasó? Por ahora, es un misterio. No hubo un parte médico oficial que explicara las razones del desmayo ni se conoció un diagnóstico que permita establecer qué provocó exactamente el desmayo de Hassan.

El video que trascendio de la pelea entre las dos esposas del DT de Egipto La pelea en un restaurante entre las dos esposas de Hossam Hassan. El polémico gesto de Hassan en el recordado partido ante Argentina en el Mundial Hassan ya había sido protagonista de una escena que recorrió el mundo durante el Mundial. El 7 de julio, Egipto sorprendió a la Argentina de Lionel Scaloni y llegó a ganarle 2-0 cuando faltaban apenas 11 minutos. Parecía que se venía un batacazo, pero la Selección reaccionó a pura velocidad y terminó dando vuelta el partido 3-2 con los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.