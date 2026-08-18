Qué dijo el autor del gol más rápido en la historia del fútbol argentino: "Ya había probado y dio en el travesaño"

Hay goles que quedan en la memoria por cómo fueron. Otros, directamente, por cuánto tardaron en llegar. Y este último fue el que protagonizó Aitxuri Isasmendi, pero con una particularidad única: marcó a los tres segundos del inicio del partido y estableció un nuevo récord en un torneo oficial del fútbol argentino.

El delantero de Cañón de Mar del Plata ni siquiera esperó a que la pelota empezara a rodar. En el saque inicial, vio al arquero de Nación adelantado, recibió el permiso de su compañero y, apenas el árbitro hizo sonar el silbato, sacó un remate directo que terminó en gol. Para su fortuna, la jugada quedó registrada en video.

Las palabras de Aitxuri Isasmendi después de hacer historia La idea, en realidad, ya estaba dando vueltas. Isasmendi, de 21 años, había hablado con su entrenador sobre la posibilidad de intentar una ejecución de ese estilo ante un arquero que ye habían estudiado. Incluso ya lo había probado a comienzos de año, aunque aquella vez no lo logró por centímetros. "Yo y mi técnico habíamos hablado de otro arquero, que se adelanta, y que cuando arranque el partido podía probar. Probé una vez, a principio de año, y dio en el travesaño. Esta vez lo vi adelantado y le dije a mi compañero que me deje. Cuando el referí tocó el silbato yo pateo de una", reveló Isasmendi en diálogo con Olé, todavía sin poder creer el gol que había marcado y que será muy difícil de superar en cuanto a los tiempos.

Como si faltara algo para completar la historia, el golazo tuvo testigos y cámara. "Tuve suerte de que estaba grabando. El técnico suele grabar para analizar el juego. Se dio la casualidad que se estaba filmando, por el hijo del entrenador", agregó el protagonista.