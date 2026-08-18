La fuerte decisión de Sampaoli tras perder el 4º partido de 5 en Talleres y ser muy superado por Gimnasia de Mendoza
Jorge Sampaoli tomó una drástica decisión luego de la durísima derrota por 3-1 ante el Lobo Mendocino y encadenar su cuarta caída en cinco partidos.
Jorge Sampaoli terminó la derrota de Talleres ante Gimnasia de Mendoza con un silencio que llamó la atención. El conjunto cordobés perdió 3-1 como visitante por el Torneo Clausura y, después del partido disputado en el estadio Víctor Legrotaglie, el entrenador decidió no realizar declaraciones ante los medios.
El técnico abandonó el vestuario y se dirigió directamente hacia el colectivo que esperaba al plantel, incluso antes de que lo hicieran los propios futbolistas. La particular escena no pasó inadvertida y se sumó al complicado presente deportivo que atraviesa la T, que actualmente ocupa el último puesto de la tabla.
Jorge Sampaoli se retiró del estadio sin hablar con los medios
El silencio de Sampaoli, su llamativa salida del estadio y los malos resultados volvieron a poner en duda su continuidad al frente del equipo. El entrenador había llegado con el objetivo de darle una nueva identidad a Talleres, pero hasta el momento no consiguió encontrar respuestas y el margen de error parece ser cada vez menor.
La derrota ante Gimnasia profundizó todavía más la crisis después del duro 3-0 sufrido en la fecha anterior frente a Lanús en el estadio Mario Alberto Kempes. En apenas dos partidos, el equipo recibió seis goles y volvió a quedar expuesto en un momento en el que necesita reaccionar cuanto antes para intentar salir del fondo de la tabla.
Ahora, la pelota quedó del lado de la dirigencia de Talleres, que deberá analizar el escenario y decidir qué hacer con el futuro del entrenador. La próxima fecha será ante Rosario Central y podría resultar determinante para Sampaoli, que necesita una reacción inmediata para evitar que la crisis deportiva termine llevándose puesto su ciclo en Córdoba.