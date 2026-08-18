La fuerte decisión de Sampaoli tras perder el 4º partido de 5 en Talleres y ser muy superado por Gimnasia de Mendoza

Jorge Sampaoli tomó una drástica decisión luego de la durísima derrota por 3-1 ante el Lobo Mendocino y encadenar su cuarta caída en cinco partidos.

Jorge Sampaoli terminó la derrota de Talleres ante Gimnasia de Mendoza con un silencio que llamó la atención. El conjunto cordobés perdió 3-1 como visitante por el Torneo Clausura y, después del partido disputado en el estadio Víctor Legrotaglie, el entrenador decidió no realizar declaraciones ante los medios.

El técnico abandonó el vestuario y se dirigió directamente hacia el colectivo que esperaba al plantel, incluso antes de que lo hicieran los propios futbolistas. La particular escena no pasó inadvertida y se sumó al complicado presente deportivo que atraviesa la T, que actualmente ocupa el último puesto de la tabla.

Jorge Sampaoli se retiró del estadio sin hablar con los medios Rápido y sin hablar con la prensa, así se fue Jorge Sampaoli del Legrotaglie, luego de la durísima derrota de Talleres por 3-1 ante Gimnasia de Mendoza... ¿Podrá revertir esta complicada situación como entrenador de la T? pic.twitter.com/HVlDmtnsLT — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026 El silencio de Sampaoli, su llamativa salida del estadio y los malos resultados volvieron a poner en duda su continuidad al frente del equipo. El entrenador había llegado con el objetivo de darle una nueva identidad a Talleres, pero hasta el momento no consiguió encontrar respuestas y el margen de error parece ser cada vez menor.

La derrota ante Gimnasia profundizó todavía más la crisis después del duro 3-0 sufrido en la fecha anterior frente a Lanús en el estadio Mario Alberto Kempes. En apenas dos partidos, el equipo recibió seis goles y volvió a quedar expuesto en un momento en el que necesita reaccionar cuanto antes para intentar salir del fondo de la tabla.