El DT del Inter Miami reveló cómo atraviesa el duelo Messi tras la muerte de su padre: "Está en paz"

Guillermo Hoyos volvió a referirse al estado del capitán argentino, quien volvió rápidamente a las canchas después de despedir a su papá Jorge en Rosario.

Lionel Messi vive uno de los momentos más difíciles de su vida, pero eligió refugiarse en aquello que mejor conoce: una cancha de fútbol. El capitán del Inter Miami regresó a Estados Unidos horas después de presenciar el velatorio de Jorge en Rosario y, desde entonces, disputó dos partidos con las Garzas.

Primero fue parte de la derrota 3-2 ante León, resultado que dejó al equipo eliminado de la Leagues Cup. Luego, el último sábado, volvió a ser titular en el 1-4 frente a Nashville por la MLS, partido en el que, además, falló su tercer penal de forma consecutiva, un registro que nunca había alcanzado a lo largo de su carrera.

Más allá de los golpazos deportivos, la atención todavía está puesta en cómo atraviesa Messi estos días después de semejante pérdida. Lejos de esquivar el tema, Guillermo Hoyos habló claro en la conferencia previa al partido contra Philadelphia Union.

Qué dijo Guillermo Hoyos sobre el estado anímico de Messi El entrenador argentino fue breve, pero utilizó las palabras justas y necesarias. “Se lo ve bien, manifestándose en la cancha, donde él realmente conoce a la perfección eso. Y está en paz”, describió el DT del Inter Miami al referirse al estado de ánimo del 10.