La FIA puso fecha para decidir si Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, conserva el podio obtenido en Mónaco

El podio de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco todavía puede sufrir modificaciones. La FIA confirmó que la Corte Internacional de Apelación analizará las presentaciones realizadas por McLaren y Red Bull, que buscan revertir la decisión que permitió al piloto de Alpine conservar el tercer puesto de aquella carrera.

La disputa se originó durante la competencia disputada en el circuito callejero de Montecarlo. Gasly recibió dos sanciones de cinco segundos por superar el límite de velocidad en la calle de boxes, con registros de 60,1 y 60,4 km/h.

Alpine decidió cuestionar las penalizaciones y, posteriormente, los comisarios encontraron un elemento nuevo que modificó el caso: se detectó un problema en el sistema oficial utilizado para calcular la velocidad en la entrada de boxes. La medición no contemplaba correctamente la diferencia entre el recorrido real del carril y la estimación realizada por los sensores, lo que podía generar registros superiores a la velocidad efectiva.

Con esa información sobre la mesa, los comisarios dejaron sin efecto las dos penalizaciones aplicadas a Gasly, modificaron la clasificación del Gran Premio de Mónaco y recalcularon los puntos correspondientes a los campeonatos de Pilotos y Constructores.

La decisión devolvió al francés el tercer lugar que había conseguido en pista, pero también abrió una controversia con otros equipos. Red Bull considera que la modificación debe beneficiar a Isack Hadjar, quien había quedado desplazado del podio por la restitución de Gasly.

McLaren, por su parte, planteó el conflicto desde la perspectiva de la aplicación uniforme del reglamento. El equipo de Woking cuestionó que las consecuencias de un error detectado después de la carrera fueran diferentes para quienes recibieron sanciones y las cumplieron durante el Gran Premio.

“A nuestro juicio, la posterior eliminación de las penalizaciones crea una situación en la que algunos competidores resultan perjudicados por haber actuado en conformidad con las reglas y con las decisiones de los Comisarios. Un resultado de este tipo corre el riesgo de generar disparidad deportiva y de minar la confianza en la aplicación coherente del Reglamento Deportivo de la FIA”, sostuvo McLaren.

La controversia, por lo tanto, ya no pasa únicamente por determinar si Gasly excedió o no el límite de velocidad. El punto central será establecer qué efecto debe tener una sanción aplicada a partir de datos que posteriormente fueron considerados defectuosos.

Cuándo definirá la FIA el podio de Mónaco

La Corte Internacional de Apelación ya tiene fecha para tratar el caso. La audiencia se realizará el 25 de agosto de 2026 a las 9 de la mañana, hora de París, en la sede del tribunal. La causa involucra las apelaciones presentadas por McLaren y Red Bull contra las decisiones adoptadas por los comisarios tras el Gran Premio de Mónaco.

Según detalló la FIA, las sanciones originales habían sido impuestas el 7 de junio, luego de los informes del director de carrera. Ese mismo día, Alpine presentó dos solicitudes para revisar las decisiones y, cinco días después, los comisarios determinaron que existía información nueva, relevante y significativa que no estaba disponible cuando se aplicaron inicialmente los castigos.

La FIA resolverá el reclamo contra Pierre Gasly por el podio del GP de Mónaco www.formula1.com

A partir de ese hallazgo, fueron anuladas las dos sanciones de cinco segundos, se modificó la clasificación final y se actualizaron los puntos correspondientes a los campeonatos.

Un fallo con consecuencias para el campeonato

McLaren y Red Bull llevaron el caso ante la Corte Internacional de Apelación el 16 de junio. Ahora, el tribunal deberá analizar si la actuación de los comisarios al retirar las sanciones fue válida y qué consecuencias debe tener sobre el resultado oficial del Gran Premio de Mónaco.

La resolución tendrá un efecto inmediato sobre la clasificación de aquella carrera y sobre el reparto de puntos. Una eventual modificación también podría devolver a Isack Hadjar al tercer escalón del podio, mientras que Gasly perdería la posición que recuperó después de la revisión.

Pero el alcance de la decisión podría ir más allá de una disputa puntual. El tribunal deberá pronunciarse sobre una cuestión especialmente sensible para la Fórmula 1: qué ocurre cuando una sanción fue cumplida durante una carrera siguiendo información oficial que posteriormente queda bajo cuestionamiento.

Por eso, el 25 de agosto no solo estará en juego el podio que Gasly consiguió en Mónaco. La decisión de la FIA también puede establecer un criterio para futuros casos en los que los equipos cuestionen penalizaciones aplicadas a partir de datos técnicos que luego sean considerados erróneos.