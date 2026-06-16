¿Pierre Gasly se queda sin podio? McLaren apeló la decisión de la FIA

Pierre Gasly vuelve a quedar en el centro del debate en la Fórmula 1 . McLaren presentó una apelación ante la FIA (Federación Internacional del Automóvil) para impugnar la decisión que devolvió al piloto francés de Alpine el tercer puesto en el Gran Premio de Mónaco , una posición que había perdido tras recibir dos sanciones durante la competencia.

La resolución del organismo había sido anunciada días atrás, luego de que Alpine apelara las penalizaciones de cinco segundos impuestas a Gasly por una infracción relacionada con el límite de velocidad en el pit lane. La revisión favoreció al francés y modificó la clasificación definitiva de la carrera disputada en el Principado.

Como consecuencia de esa decisión, Gasly recuperó el tercer escalón del podio detrás del ganador, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), y del británico Lewis Hamilton (Ferrari), segundo en la prueba.

La modificación de los resultados tuvo impacto directo sobre varios pilotos . El francés Isack Hadjar (Red Bull), que originalmente había terminado entre los tres primeros, descendió al cuarto puesto. También retrocedieron una posición Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (RB) y Arvid Lindblad (RB).

Ante ese escenario, McLaren decidió recurrir la resolución de la FIA. En un comunicado oficial, el equipo sostuvo: "Aunque respetamos el proceso judicial de la FIA y el rol de los comisarios, creemos que este caso despierta cuestiones importantes sobre la justicia deportiva, la consistencia regulatoria y la integridad de la competición".

La escudería británica también remarcó que durante el fin de semana todos los equipos actuaron bajo las mismas normas. "Durante el fin de semana del Gran Premio, todos los equipos operaron de acuerdo con las regulaciones y prácticas estándar establecidas en lo que concierne al límite de velocidad en el 'pit lane'. Los competidores aceptaron las sanciones impuestas bajo esas normas", señaló.

El impacto en la clasificación y la defensa de la igualdad deportiva

Para McLaren, la revocación de las sanciones genera un precedente que podría afectar la aplicación uniforme del reglamento. En ese sentido, el equipo argumentó: "Desde nuestro punto de vista, la retirada de las sanciones crea una situación en que algunos competidores están en desventaja por haber actuado de acuerdo con las normas y las decisiones de los comisarios. Esto puede crear desigualdad deportiva y minar la confianza en la aplicación consistente de las normas".

La estructura con sede en Woking también buscó despejar cualquier interpretación sobre una disputa personal contra Gasly o Alpine. Según explicó en el tramo final del comunicado, la apelación apunta exclusivamente a la interpretación reglamentaria y a la coherencia de las decisiones deportivas.

"Nuestra decisión de apelar no está dirigida a ningún competidor. En cambio, refleja nuestra creencia de que el campeonato se beneficia de las normas cuando son aplicadas de forma consistente, transparente y justa a todos los participantes", concluyó McLaren.

Ahora será nuevamente la FIA la encargada de analizar el caso y determinar si mantiene la restitución del podio de Pierre Gasly o si vuelve a modificar la clasificación final del Gran Premio de Mónaco.