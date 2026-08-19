El fuerte exabrupto del Chacho Coudet con Borré en pleno partido de River en Bogotá: "¡Cerrá el c...!"

Eduardo Coudet volvió a mostrar su costado más efusivo (y repudiable) en el partido de River ante Independiente Santa Fe, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En primer término, durante la pausa de hidratación, el entrenador protagonizó un fuerte cruce con Rafael Santos Borré, quien tuvo que pedirle paciencia al Chacho.

Borré, que volvió a ser titular para acompañar a Ángel Correa en el ataque, intentaba encontrar espacios ante la defensa de Santa Fe, pero no lograba generar peligro en el área rival. Según relató el comentarista de campo de juego de ESPN, Nicolás Distasio, Borré también le respondió al Chacho y le pidió que bajara la intensidad: “Basta, basta. Calmate”, habría sido la frase del delantero.

Coudet se cruzó con Borré y le lanzó un fuerte exabrupto en pleno partido El Chacho Coudet enfurecido con Borré ESPN El ida y vuelta quedó expuesto durante la transmisión y rápidamente generó repercusiones entre los hinchas de River, que siguieron con atención la discusión entre el entrenador y uno de sus principales atacantes. Pero no todo quedó ahí. En el inicio del complemento, se volvió a acalorar una situación entre ellos y y las cámaras captaron una de las frases más contundentes de la discusión: “¡Cerrá el c..., cerrá el c..., carajo!”.

El contexto de Borré explica parte de la tensión. El colombiano regresó a River para su segundo ciclo y marcó ante Aldosivi el gol del descuento en la eliminación por la Copa Argentina, pero todavía no volvió a convertir. En Bogotá, Coudet esperaba que pudiera capitalizar las situaciones que genera el equipo, aunque durante el primer tiempo nuevamente le costó encontrar protagonismo.