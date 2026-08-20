El llamativo sincericidio de Coudet tras el 0-0 de River ante Independiente Santa Fe: "Todos hubiésemos firmado"

Coudet valoró el empate en Bogotá, destacó el efecto de los 2.600 metros de altura y aseguró que River llegará mejor al partido de vuelta en el Monumental.

River empató 0-0 ante Santa Fe y el Chacho ya piensa en la revancha en el Monumental.

Eduardo “Chacho” Coudet se fue conforme de Bogotá. River empató 0-0 ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y, aunque no tuvo una buena actuación colectiva, el entrenador consideró que el resultado deja al Millonario bien parado para definir la serie en el Monumental.

Coudet puso especial énfasis en las condiciones en las que River tuvo que afrontar el partido. "Un papel determinante lo de la altura. No es un dato menor. Cada uno juega en donde vive, pero los 2.600 metros los sentimos todos", explicó el entrenador, quien además tuvo que utilizar a varios futbolistas fuera de sus posiciones habituales por las bajas que sufrió el plantel.

“River jugó como pudo. Esa es la realidad”, reconoció el Chacho. Y agregó: “Si hubiese tenido todo a disposición la distribución hubiese sido otra, aunque a 2.600 metros cuesta”. Para el entrenador, el 0-0 representa un buen resultado pensando en la revancha: “Todos hubiéramos firmado el empate. Entre las dificultades y la altura, volvemos bien a casa”.

La llamativa confesión de Coudet tras el empate de River La inesperada frase de Coudet después del empate de River ESPN El técnico también se refirió al fuerte intercambio que protagonizó durante el partido con Rafael Santos Borré. Después del exabrupto que captaron las cámaras, Coudet buscó bajarle el tono a la situación y aseguró que no existe ningún conflicto con el delantero colombiano. “Con los jugadores suele pasar, no le doy importancia porque ya los conozco a todos. Tenemos una relación muy buena”, explicó.