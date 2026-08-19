Los 2 "colgados" en Boca que saldrán a préstamo: uno irá a otro grande de Argentina y el otro al exterior

Dos jugadores que no tienen lugar en el Boca del Vasco Arruabarrena están a detalles de ser cedidos de para el segundo semestre del año.

El segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena en Boca Juniors ya parece haber terminado de encontrar el rumbo. Con un buen funcionamiento de equipo, ya clasificado con autoridad a cuartos de final de la Sudamericana y aún con vida en la Copa Argentina, solo le falta sumar una seguidilla de buenos resultados en el Torneo Clausura para prenderse arriba.

Y si bien logró una buena armonía en la cancha y el vestuario, no todos los futbolistas tienen lugar en los planes del Vasco y hay algunos que ni siquiera fueron convocados a un solo partido. En ese sentido, dos de ellos ya tienen arreglada su salida y están a detalles de ser cedidos a préstamo.

Boca cederá a Marcelo Weigandt y Juan Barinaga El Chelo Weigandt será refuerzo de Liga de Quito. Fotobaires Se trata de los laterales derechos Marcelo Weigandt y Juan Barinaga. En el caso el surgido de las inferiores xeneizes, no juega desde la eliminación contra Huracán por los octavos del Torneo Apertura. El ex Belgrano, en tanto, no lo hace desde el 2-1 como visitante contra Central Córdoba de Santiago en mayo.

El Chelo Weigandt, que había vuelto a la Ribera en este 2026 tras defender la camiseta de Inter Miami en el 2025, volverá a salir y se irá a otro grande del continente como es Liga de Quito, que actualmente está disputando los octavos de la Copa Libertadores. El préstamo será por 12 meses y con opción de compra en caso de que cumpla ciertos objetivos.