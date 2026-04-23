No se vio en TV: el insólito detalle de la camiseta que usó Weigandt en el Superclásico que ganó Boca en el Monumental

El Chelo Weigandt dio la nota tras finalizar el Superclásico por un peculiar video que salió a la luz y se viralizó en redes en las últimas horas.

El Superclásico del último domingo, como se esperaba que sucediera, dejó mucha tela para cortar. Desde el triunfazo de Boca Juniors en el Monumental con el que estiró su invicto (a 13 partidos) y su paternidad sobre el rival de toda la vida (a 6 encuentros), hasta la primera derrota del ciclo Coudet en River Plate en 8 juegos, el partidazo de Leandro Paredes y la polémica por el penal reclamado por el local en la última jugada y más.

Entre todo esos coletazos que ocuparon la agenda de la semana deportiva se coló Marcelo Wiegandt, quien no tuvo un partido destacado precisamente por lo que fue el juego o su rendimiento individual, pero que supo dar la nota por un peculiar detalle en su vestimenta que no se había visto en la transmisión de TV y que se hizo viral en las últimas horas.

El Chelo Weigandt usó doble camiseta en el Superclásico El Chelo Weigandt uso doble camiseta en el Superclásico En un video que subió TNT Sports a sus redes sociales se lo puede observar al Chelo tras el pitazo final sacándose la camiseta y revelando que tenía otra idéntica debajo de la misma, con el número 23, su nombre en la espalda y todos los demás detalles.

Estas imágenes llamaron bastante la atención al momento de ver la luz. Si bien por el momento se desconocen los motivos que llevaron al lateral derecho a jugar con dos camisetas, los fanáticos comenzaron a esbozar distintas teorías e interpretaciones al respecto.

La que resulta más verosímil es que Weigandt tuviera en mente la posibilidad de meter un gol en el Monumental y festejarlo sacándose la camiseta, pero con otra debajo para no quedar con el torso desnudo y evitar así una amonestación. E incluso algunos fueron más allá y hasta imaginaron al Chelo mostrando la casaca de cara al público de River, algo similar a lo que había hecho Messi con el Barcelona contra Real Madrid en el Bernabéu en 2017. Aunque en esa caso se habría expuesto a una amarilla o una roja directa, como le pasó a Franco Troyansky al festejar su gol agónico en un Boca-Unión de cara a la hinchada xeneize exhibiendo su camiseta.