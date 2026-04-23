Claudio Úbeda reveló por qué Kevin Zenón no está jugando en Boca: "Hay cosas que hablamos personalmente"

El DT de Boca se refirió a la situación del volante, explicó su decisión y dejó en claro qué debe mejorar para volver a meterse en el equipo.

Claudio Úbeda fue claro con Zenón: explicó por qué no juega en Boca Juniors y qué debe mejorar para volver a ser considerado.

En Boca Juniors hay un caso que viene llamando la atención desde hace semanas: la ausencia de Kevin Zenón. Ni siquiera fue convocado para el Superclásico ante River Plate y eso encendió las alarmas. Ahora, Claudio Úbeda salió a dar explicaciones.

"Yo le he dicho qué es lo que tiene que mejorar para volver a posicionarse y poder competir de igual a igual, y él lo está intentando", aseguró el DT en diálogo con Radio La Red. Así, dejó en claro que la decisión pasa pura y exclusivamente por una cuestión futbolística.

Claudio Úbeda explicó por qué Zenón no juega en Boca y dejó un mensaje claro El entrenador, de todos modos, no le bajó el pulgar al volante y destacó sus condiciones: "Kevin es un jugador que tiene grandes características. Tiene muy buena pegada, buena técnica, es veloz… Hay cosas que hemos hablado personalmente". Sin dar detalles puntuales, marcó que hay aspectos del juego que el jugador debe ajustar.

A pesar de eso, el mensaje también tuvo un tono positivo. Úbeda remarcó que ve una mejora en el día a día y valoró la actitud del mediocampista: “Yo veo en el día a día que está evolucionando. Quiere meterse en el pelotón y complicarnos más la vida a nosotros y eso es bueno“.

kevin zenon Úbeda habló sobre la ausencia de Zenón y dijo qué necesita para volver a jugar. Instagram @kevinzenon