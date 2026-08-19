El nuevo Autódromo de Buenos Aires tiene nombre y será un homenaje histórico.

El nuevo circuito que se construye en el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez ya tiene nombre: Fangio Circuit . La denominación será un homenaje a Juan Manuel Fangio, el argentino que conquistó cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1.

La elección del nombre se enmarca en la transformación del histórico escenario porteño, que atraviesa una profunda renovación con el objetivo de volver a recibir competencias internacionales de primer nivel.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destinó US$100 millones a la reforma integral del autódromo. Las obras incluyen nuevas tribunas, mejoras en los accesos y la construcción de 32 garajes , entre otras intervenciones.

El proyecto apunta a que el circuito pueda recibir hasta 150 mil espectadores durante un Gran Premio de Fórmula 1 y alrededor de 80 mil para el MotoGP .

El objetivo principal es recuperar el Gran Premio de Fórmula 1 en Argentina, una posibilidad que todavía depende de definiciones internacionales. El renovado circuito busca convertirse así en una pieza clave para que Buenos Aires vuelva a estar en el calendario de la máxima categoría.

MotoGP ya tiene fecha y la F1 espera

El regreso del MotoGP a Buenos Aires está confirmado para abril de 2027, lo que representa una primera prueba de fuego para el renovado autódromo.

La Fórmula 1, en cambio, todavía no tiene confirmada su vuelta a la Argentina. El renovado escenario y el impulso generado por la presencia de Franco Colapinto volvieron a poner al país en el radar de los grandes eventos del automovilismo mundial.

Con el nombre Fangio Circuit, Buenos Aires busca además recuperar parte de su identidad histórica con el automovilismo y rendir homenaje al piloto que llevó el nombre de la Argentina a lo más alto de la Fórmula 1.

Remodelación integral y estándares internacionales

El proyecto, ejecutado por la Ciudad de Buenos Aires mediante la firma especializada Tilke Engineers & Architects, abarca la reconfiguración total del circuito, la construcción de nuevas zonas de escape y el reemplazo de bordillos y pianos.

Modificaciones en pista: Se está realizando un reasfaltado completo con polímeros especiales, ensanchando la traza a un mínimo de 12 metros y ampliando la primera curva hasta los 18 metros para favorecer las maniobras de sobrepaso.

Infraestructura de boxes: La zona del paddock y los boxes atraviesan una renovación profunda, que incluye la construcción de un paso bajo nivel desde la avenida Roca para optimizar la logística de los equipos.

Área de seguridad: Instalación de sistemas de banderas electrónicas LED, semáforos de última generación y ampliación de las vías de escape.

El salto hacia la Fórmula 1 y el desarme del kartódromo

Uno de los puntos clave observados durante la visita técnica fue el inicio del desmonte del histórico kartódromo. Esta maniobra es indispensable para liberar el espacio necesario donde se montará una nueva horquilla.

La nueva variante extenderá la longitud del trazado a más de 4,8 kilómetros para monoplazas, permitiendo rectas de hasta 980 metros para alcanzar velocidades de hasta 340 km/h. A su vez, el proyecto prevé la relocalización del kartódromo en un nuevo sector del predio con un diseño homologado internacionalmente.