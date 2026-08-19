Con un gol de Messi, el Inter Miami empató 2-2 con Philadelphia Union en un duelo con final caliente

Inter Miami, con tantos de Pinter y Messi, repartió puntos en el Subaru Park con Philadelphia Union, para el que marcaron Vassilev y Pierre.

Messí marcó un gol en el empate entre Inter Miami y Philadelphia Union en el Subaru Park.

Tras quedar eliminado de la Leagues Cup y ser goleado por Nashville, el Inter Miami de Lionel Messi no logró volver a la senda del triunfo, aunque cortó una racha de tres derrotas consecutivas al empatar 2-2 en su visita a Philadelphia Union este miércoles por la noche en el Subaru Park por la MLS.

La Pulga y Daniel Pinter Marcaron los goles para las Garzas, mientras que Indiana Vassilev y Nathan Harriel hicieron lo propio para el elenco local. Sobre el final del encuentro, se produjo una pelea entre varios jugadores de ambos equipos y que tuvo como principales protagonistas a Yannick Bright y Cavan Sullivan, que terminaron expulsados.

El gol de Vassilev para el 1-0 de Philadelphia Union Frankie Westfield keeps it alive, and finds Indiana Vassilev for the first-time finish @PhilaUnion take the early lead over Miami at home! pic.twitter.com/zws8dKmSS4 — Major League Soccer (@MLS) August 19, 2026 El Philadelphia Union se adelantó en el minuto 11 con un gol de Indiana Vassilev, pero el Inter no se dejó sorprender y dio la vuelta al marcador en menos de 15 minutos.

El gol de Pinter para el 1-1 de Inter Miami Messi Suárez 19-year-old Dániel Pintér for his first @InterMiamiCF goal!



Miami equalize against the Union. pic.twitter.com/ytcMCmFLpN — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2026 Daniel Pinter y Lionel Messi, a los 21' y a los 26', culminaron la remontada, que permitió llegar con ventaja al descanso al elenco rosa, vestido de negro para la ocasión.

El gol de Messi para el 2-1 de Inter Miami Apple TV Pero Neil Pierre igualó el encuentro 2-2 al regreso de vestuarios, un resultado que habría podido ser peor aún para el Inter de no ser por el VAR, que anuló el tercer tanto del Philadelphia por fuera de juego.