Con un gol de Messi, el Inter Miami empató 2-2 con Philadelphia Union en un duelo con final caliente
Inter Miami, con tantos de Pinter y Messi, repartió puntos en el Subaru Park con Philadelphia Union, para el que marcaron Vassilev y Pierre.
Tras quedar eliminado de la Leagues Cup y ser goleado por Nashville, el Inter Miami de Lionel Messi no logró volver a la senda del triunfo, aunque cortó una racha de tres derrotas consecutivas al empatar 2-2 en su visita a Philadelphia Union este miércoles por la noche en el Subaru Park por la MLS.
La Pulga y Daniel Pinter Marcaron los goles para las Garzas, mientras que Indiana Vassilev y Nathan Harriel hicieron lo propio para el elenco local. Sobre el final del encuentro, se produjo una pelea entre varios jugadores de ambos equipos y que tuvo como principales protagonistas a Yannick Bright y Cavan Sullivan, que terminaron expulsados.
El gol de Vassilev para el 1-0 de Philadelphia Union
El Philadelphia Union se adelantó en el minuto 11 con un gol de Indiana Vassilev, pero el Inter no se dejó sorprender y dio la vuelta al marcador en menos de 15 minutos.
El gol de Pinter para el 1-1 de Inter Miami
Daniel Pinter y Lionel Messi, a los 21' y a los 26', culminaron la remontada, que permitió llegar con ventaja al descanso al elenco rosa, vestido de negro para la ocasión.
El gol de Messi para el 2-1 de Inter Miami
Pero Neil Pierre igualó el encuentro 2-2 al regreso de vestuarios, un resultado que habría podido ser peor aún para el Inter de no ser por el VAR, que anuló el tercer tanto del Philadelphia por fuera de juego.
El gol de Pierre para el 2-2 de Philadelphia
El árbitro expulsó a Yannick Bright, de las Garzas, y a Cavan Sullivan, de The Union, por una trifulca en el minuto 13 del añadido.
La pelea entre Sullivan y Bright que terminó con ambos expulsados
El empate deja al Inter Miami inmerso en su crisis de resultados y más lejos aún del Nashville, el líder de la Conferencia Este, ahora a 7 puntos de distancia.
Fuente: EFE