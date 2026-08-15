A Messi le atajaron un penal y dio una asistencia en Inter Miami, que cayó 4-1 ante Nashville

Inter Miami sufrió un duro golpe en la lucha por la cima de la MLS . Las Garzas perdieron 4-1 ante Nashville SC en el Geodis Park y quedaron a cinco puntos del líder de la Conferencia Este. Lionel Messi disputó todo el partido, pero no pudo evitar la derrota pese a haber dado una asistencia y generado varias situaciones de peligro.

Nashville salió decidido a imponer condiciones y encontró la ventaja a los 15 minutos, cuando Andy Najar apareció solo por el segundo palo y marcó de cabeza.

Inter Miami tuvo una oportunidad inmejorable para empatar cuando le sancionaron un penal por una infracción sobre Luis Suárez, pero Messi no pudo convertir: Brian Schwake contuvo el remate y, aunque Sergio Reguilón aprovechó el rebote, el gol fue anulado por invasión.

El equipo visitante consiguió reaccionar antes del descanso con una gran aparición de Telasco Segovia, quien recibió una asistencia de Messi y definió después de una notable acción individual para establecer el 1-1.

Sin embargo, Nashville volvió a golpear en el complemento con Hany Mukhtar y luego amplió la diferencia con un golazo de taco de Sam Surridge.

Nashville llegó al segundo

Surridge marcó el 3-1 para el local

El blooper de la noche lo protagonizó el arquero del Inter Miami, Rocco Ríos Novo, al calcular mal un saque largo del arquero rival Brian Schwake, saliendo de su área de forma errática y permitiendo que Hany Mukhtar marcara el 4-1 definitivo con el arco completamente vacío.

Insólito error del arquero y 4-1 Nashville

La noche de Messi estuvo marcada por las oportunidades desperdiciadas. El argentino tuvo un remate que dio en el palo, volvió a estrellar otro disparo en el poste tras asociarse con Luis Suárez y, sobre el final, convirtió un gol que fue anulado por fuera de juego.

¡Doble palo de Messi en la misma jugada!

Con la derrota, Inter Miami quedó con 38 puntos, mientras que Nashville llegó a 43 y se consolidó en lo más alto de la Conferencia Este. Las Garzas deberán recuperarse rápidamente porque el calendario no da tregua: el próximo miércoles visitarán a Philadelphia Union y el sábado recibirán a Toronto.

El minuto a minuto de Nashville vs Inter Miami