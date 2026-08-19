Tras llegar a Independiente, Chimy Ávila reveló que había hablado con Paredes y Arruabarrena para ir a Boca

Ezequiel Ávila, flamante refuerzo de Independiente, dio detalles de lo cerca que estuvo de concretarse su llegada a Boca en este mercado.

Tras estar en el radar de Boca Juniors en este mercado de pases, Ezequiel Ávila finalmente terminó convirtiéndose en refuerzo de Independiente. Luego de quedar libre del Betis de España, este martes superó la revisión médica y firmó contrato con el Rey de Copas por dos años y medio, hasta diciembre de 2028.

Habiendo pasado por la Inferiores xeneizes, vestir sus colores en el primer equipo es uno de los grandes sueños pendientes que tiene Chimy en su carrera. Y esta parecía ser la mejor oportunidad para que finalmente se produjera su arribo a la Ribera, como se encargó de revelar el propio delantero de 32 años.

Ezequiel Ávila contó que habló con Paredes y Arruabarrena para ir a Boca ESPN "Tuve una charla con Leandro Paredes, lo conozco desde chico y compartimos muchas cosas en Inferiores, se puso siempre a disposición. También hablé con el técnico, Rodolfo Arruabarrena", contó el atacante rosarino este miércoles por la tarde en diálogo con ESPN respecto del fichaje que no se terminó concretando.

De todos modos, trató de desdramatizar el asunto: "Yo pienso que cuando algo es para uno, no hay nada que lo cambie. Si viene otra cosa es lo que toca, lo que hay que aprovechar y darle valor. Hoy la directiva y los hinchas de Independiente me arropan y me dan cariño, y voy a tratar de hacer las cosas bien", resaltó.