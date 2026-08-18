Así avanza la etapa final de las obras en el Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP en 2027

El trazado del Oscar y Juan Gálvez ya completó el 60 % de su remodelación integral con miras al regreso de la máxima categoría del motociclismo en abril de 2027.

Con un avance general que ya alcanza el 60%, las autoridades estiman que la primera etapa de la obra quedará concluida en diciembre de 2026.

Las obras de remodelación e infraestructura en el mítico Autódromo Oscar y Juan Gálvez entraron en su fase decisiva. Durante una recorrida por las instalaciones en la que estuvo presente MDZ, se pudo constatar el avance de los trabajos junto a la visita especial de Valentín Perrone, la joven promesa argentina nacida en España que compite en la categoría Moto3.

Con un avance general que ya alcanza el 60%, las autoridades estiman que la primera etapa de la obra quedará concluida en diciembre de 2026. Los trabajos no solo apuntan a readecuar la pista a los estándares exigidos por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), sino también a sentar las bases logísticas y de trazado para la eventual vuelta de la Fórmula 1 en 2028.

Remodelación integral y estándares internacionales Agustín Tubio/MDZ El proyecto, ejecutado por la Ciudad de Buenos Aires mediante la firma especializada Tilke Engineers & Architects, abarca la reconfiguración total del circuito, la construcción de nuevas zonas de escape y el reemplazo de bordillos y pianos.

Modificaciones en pista: Se está realizando un reasfaltado completo con polímeros especiales, ensanchando la traza a un mínimo de 12 metros y ampliando la primera curva hasta los 18 metros para favorecer las maniobras de sobrepaso.

Infraestructura de boxes: La zona del paddock y los boxes atraviesan una renovación profunda, que incluye la construcción de un paso bajo nivel desde la avenida Roca para optimizar la logística de los equipos.

Área de seguridad: Instalación de sistemas de banderas electrónicas LED, semáforos de última generación y ampliación de las vías de escape. El salto hacia la Fórmula 1 y el desarme del kartódromo Uno de los puntos clave observados durante la visita técnica fue el inicio del desmonte del histórico kartódromo. Esta maniobra es indispensable para liberar el espacio necesario donde se montará una nueva horquilla.

La nueva variante extenderá la longitud del trazado a más de 4,8 kilómetros para monoplazas, permitiendo rectas de hasta 980 metros para alcanzar velocidades de hasta 340 km/h. A su vez, el proyecto prevé la relocalización del kartódromo en un nuevo sector del predio con un diseño homologado internacionalmente.