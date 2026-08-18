Cuáles son los nuevos tramos y cortes en el Acceso Este, con cambios en la circulación

Desde el 19 y desde el 21 de agosto se producirán nuevos desvíos a la altura de Maipú por los trabajos de reconstrucción sobre la Ruta Provincial 22.

Las obras sobre el Acceso Este entran en una nueva etapa y el tránsito volverá a cambiar en la zona de Maipú. Para avanzar con el reasfaltado de la calzada principal, se implementarán desvíos dinámicos y canalizaciones, por lo que piden a los conductores circular con precaución y prever demoras.

Desde el equipo técnico explicaron que el esquema de circulación se irá adaptando según el avance de las máquinas y el flujo de vehículos. Estas nuevas restricciones se suman a los estrechamientos que ya están funcionando en otros tramos del trazado.

Obras en el Acceso Este Prensa Gobierno Cómo serán los desvíos en el Acceso Este Desde este miércoles (sentido al Este), quienes transiten por la calzada sur, al pasar la calle Arturo González, serán desviados por el cantero central hacia la calzada norte. Allí se circulará con doble sentido de marcha hasta el puente de calle Cervantes. Este esquema se mantendrá durante unos 90 días.

Desde el viernes 21 (sentido a Ciudad / Oeste): el tránsito que viene por la calzada norte hacia el oeste, al superar el puente de la RP 31, pasarán por el cantero central a la calzada sur, funcionando también a doble sentido hasta el puente de calle Cervantes.