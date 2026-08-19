Polémica en Racing-Belgrano: gol anulado a Uvita Fernández y expulsión de Cardozo en el final
Racing ganó y está en cuartos, pero el partido terminó con un fuerte reclamo del Pirata por un gol anulado y porque Zunino no dejó ejecutar el último córner.
Racing volvió al triunfo, eliminó a Belgrano y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina, pero el resultado quedó completamente atravesado por un final polémico. El equipo cordobés reclamó por el gol anulado a Uvita Fernández en el tiempo de descuento y, segundos después, explotó de bronca cuando Sebastián Zunino decidió terminar el partido sin permitir que se ejecutara el último tiro de esquina.
La Academia se había puesto en ventaja con un cabezazo de Tomás Conechny y consiguió sostener el 1-0 durante buena parte del encuentro. Belgrano fue creciendo sobre el cierre y encontró el empate a los 45 minutos del segundo tiempo, cuando Ramiro Hernández mandó la pelota al fondo de la red. Sin embargo, el asistente marcó posición adelantada y la jugada fue revisada por el VAR.
El gol anulado a Belgrano por offside de Uvita Fernández
Después del chequeo, Zunino ratificó la anulación al considerar que Uvita Fernández, quien participó de la acción, estaba adelantado e intervenía en la jugada. La decisión generó una enorme protesta de todo Belgrano, que entendía que el tanto debía ser convalidado. La tensión aumentó todavía más porque el conjunto cordobés ya se encontraba lanzado en busca del empate en los últimos minutos.
Y llegó el momento que terminó de encender la polémica. Belgrano tuvo un último tiro de esquina a favor, pero Zunino decidió finalizar el encuentro antes de que pudiera ejecutarse. Los futbolistas del Pirata fueron inmediatamente a buscar al árbitro, todavía enfurecidos por la decisión del gol anulado, y se produjo un fuerte intercambio de reclamos. En medio de la protesta, Cardozo fue expulsado por Zunino.
El reclamo de Cardozo que terminó en su expulsión
Racing terminó festejando un triunfo que le permite cortar una racha de tres derrotas consecutivas y meterse entre los ocho mejores de la Copa Argentina. Belgrano, en cambio, se despidió del certamen con mucha bronca y con dos jugadas que marcaron un final caliente: el gol anulado a Uvita Fernández y la decisión de Zunino de no permitir que se ejecutara el último córner.