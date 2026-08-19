La tajante respuesta del Cholo Simeone sobre los insultos de los hinchas del Atlético a Julián Álvarez

Diego Simeone fue consultado por los cánticos contra Julián Álvarez durante el debut en LaLiga y respondió de manera inesperada.

Diego Simeone no esquivó la pregunta sobre Julián Álvarez, pero su respuesta fue tan breve como contundente. Después del triunfo 2-0 del Atlético de Madrid ante Málaga, el entrenador fue consultado por los insultos que algunos hinchas le dedicaron al delantero argentino en el estadio Metropolitano y dejó una definición que llamó la atención.

El delantero de la Selección argentina no fue convocado para el debut del Colchonero en LaLiga, en medio de la situación que atraviesa respecto de su futuro en el club. Álvarez se reincorporó a los entrenamientos después de sus vacaciones y, mientras se especula con una posible salida durante este mercado de pases, observó desde afuera el estreno del equipo.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Simeone recibió una pregunta sobre los cánticos que se escucharon desde las tribunas contra la Araña. El técnico argentino respondió: “Muy respetuoso con nuestra gente”. Inmediatamente después, giró la cabeza y dio paso a la siguiente consulta, sin profundizar sobre lo ocurrido en el Metropolitano.

Simeone fue consultado por los insultos que recibió Julián Álvarez y dejó una contundente respuesta El Cholo Simeone, sobre los insultos a Julián Álvarez en el Atlético de Madrid-Málaga Sobre el cierre de la rueda de prensa, el Cholo volvió a ser consultado por Álvarez. Esta vez le preguntaron si el delantero y los demás futbolistas que no estuvieron ante Málaga serían tenidos en cuenta para el próximo compromiso, nuevamente como local, ante Villarreal. La respuesta del entrenador fue todavía más escueta: “No lo sé”. Y, acto seguido, se levantó de su lugar.