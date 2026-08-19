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Racing respira en medio de la crisis: venció 1-0 a Belgrano y pasó a cuartos de Copa Argentina

Por los octavos de final, Racing superó a Belgrano de Córdoba en el Estadio Único de Villa Mercedes, San Luis, con un gol de Conechny al minuto 5.

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Racing eliminó a Belgrano de Córdoba en el Estadio Único de Villa Mercedes, San Luis.

Racing eliminó a Belgrano de Córdoba en el Estadio Único de Villa Mercedes, San Luis.

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Racing logró dar un respiro en medio de la crisis deportiva y cortó la racha de derrotas que arrastraba. Este miércoles le ganó 1-0 a Belgrano de Córdoba en el Estadio Único de Villa Mercedes, San Luis, por los octavos de final de la Copa Argentina 2026. En cuartos le tocará enfrentarse al vencedor de Boca-Vélez.

En un duelo muy parejo, la Academia se quedó con el triunfo por un gol tempranero ce Tomás Conechny. Sobre el final, en tiempo de descuento, parecía que el Pirata lo empataba, pero el tanto fue anulado por un fino offside de Nicolás "Uvita" Fernández, que no tocó la pelota, pero intervino en la jugada.

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El gol de Conechny para el triunfo de Racing

El gol que reclamó Belgrano en tiempo de descuento

El minuto a minuto de Racing Club - Belgrano de Córdoba

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