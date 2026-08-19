Racing respira en medio de la crisis: venció 1-0 a Belgrano y pasó a cuartos de Copa Argentina

Racing logró dar un respiro en medio de la crisis deportiva y cortó la racha de derrotas que arrastraba. Este miércoles le ganó 1-0 a Belgrano de Córdoba en el Estadio Único de Villa Mercedes, San Luis, por los octavos de final de la Copa Argentina 2026 . En cuartos le tocará enfrentarse al vencedor de Boca-Vélez .

En un duelo muy parejo, la Academia se quedó con el triunfo por un gol tempranero ce Tomás Conechny. Sobre el final, en tiempo de descuento, parecía que el Pirata lo empataba, pero el tanto fue anulado por un fino offside de Nicolás "Uvita" Fernández, que no tocó la pelota, pero intervino en la jugada.