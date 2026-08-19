Los Pumas vuelven a Mendoza: cómo comprar las entradas y cuánto cuestan

Los Pumas volverán a jugar en Mendoza y el sábado 5 de septiembre, desde las 18, enfrentarán a Australia en el estadio Malvinas Argentinas , en uno de los últimos partidos que el seleccionado argentino disputará este año en el país.

La revancha ante los Wallabies será el segundo encuentro de una serie que comenzará una semana antes. El primer partido se jugará el sábado 29 de agosto, a las 16, en el estadio 23 de Agosto de Jujuy , mientras que el segundo tendrá como escenario al Malvinas.

Para Los Pumas, los encuentros ante Australia cerrarán una extensa agenda de partidos como locales durante este año, después de haber enfrentado a Escocia en Córdoba, Gales en San Juan, Inglaterra en Santiago del Estero y Sudáfrica en Buenos Aires.

La llegada de Los Pumas tendrá además un impacto directo en el deporte mendocino. El Gobierno de Mendoza puso a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas en la General Sur para que puedan comercializarlas y el 70% de lo recaudado por esas localidades quedará para cada institución .

Inglaterra denunció racismo en el partido ante Los Pumas que se disputó en San Juan

La iniciativa fue articulada entre la Subsecretaría de Deportes y los clubes mendocinos, con el objetivo de que las instituciones puedan ser protagonistas de uno de los grandes acontecimientos deportivos del año y, al mismo tiempo, generar un ingreso económico.

La propuesta busca que la visita del seleccionado argentino no solamente represente un espectáculo deportivo para los mendocinos, sino que también deje un beneficio concreto para las instituciones que sostienen diariamente el deporte en la provincia.

X/@lospumas

¿Cuánto cuestan las entradas para Los Pumas?

Las localidades para el partido entre Los Pumas y Australia ya están disponibles a través de Ticketek.

Los precios informados son:

General Norte: $25.000

$25.000 Platea Este: $50.000

$50.000 Platea Oeste: $80.000

$80.000 Preferencial: $200.000

Menores de 4 años acompañados de un mayor, no pagan entrada.

Así, Mendoza se prepara para recibir nuevamente a Los Pumas, en un partido que promete una gran convocatoria y que tendrá además un condimento especial: parte de la recaudación podrá transformarse en recursos para los clubes mendocinos.