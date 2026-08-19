¡Platense, histórico! Eliminó a Coquimbo Unido por penales y enfrentará a Fluminense en cuartos de final

Tras el 0-0 en Chile (1-1 global), Platense se impuso en los penales por 7-6 y se metió entre los 8 mejores de América. Cozzani atajó uno y se vistió de héroe.

Cozzani detuvo el penal de Cordero y le dio el pasaje a cuartos de final a Platense.

Platense derrotó a Coquimbo Unido por 7-6 en la tanda de penales, luego de igualar sin goles en un partido muy chato y haber empatado 1-1 en el encuentro de ida, para sentenciar una historia clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores.

La jugada más clara del conjunto argentino en tiempo reglamentario había llegado a los 43 minutos del segundo tiempo, con un remate del delantero Nicolás López que dio en el travesaño.

Platense se hizo gigante ante Coquimbo en Chile y jugará cuartos de final en su primera participación en la Libertadores. Fotobaires En la definición por penales, para el Calamar marcaron los defensores Agustín Lagos y Mateo Mendía, los delanteros Nicolás López, Luciano Giménez y Franco Zapiola, el arquero Juan Pablo Cozzani y el mediocampista Martín Barrios.

Por su lado, en el local convirtieron el volante Sebastián Galani, el delantero Nicolás Johansen, los defensores Elvis Hernández y Juan Cornejo, el guardameta Diego Sánchez y el atacante Alejandro Azocar, mientras que el tiro decisivo fue malogrado por el volante Salvador Cordero, que no pudo superar a Cozzani.

Cozzani atajó el último penal y le dio la clasificación a Platense Cozzani atajó el último penal y le dio la clasificación a Platense. ESPN Así, Platense continúa escribiendo las páginas más doradas de su historia y avanzó a los cuartos de final de la Libertadores, instancia en la que lo espera Fluminense de Brasil.