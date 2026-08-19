Independiente Rivadavia y la lección que dejó Fluminense: en la Copa, perdonar se paga caro

Independiente Rivadavia dejó con vida a Fluminense y terminó pagando caro sus oportunidades perdidas en una eliminación que deja una gran enseñanza.

Hay una sensación que queda dando vueltas después de la eliminación de Independiente Rivadavia de la Copa Libertadores. Una pregunta que aparece cuando baja la adrenalina, cuando ya no está el ruido del Malvinas ni la bronca por una clasificación que se escapó por muy poco: ¿qué debió hacer distinto la Lepra?

La respuesta no es sencilla, porque sería muy injusto decir que Independiente fue inferior a Fluminense. Durante buena parte de la serie estuvo a la altura, compitió y tuvo argumentos para quedarse con la clasificación. Aunque también hay que reconocer que anoche no tuvo su mejor partido: casi no pateó al arco, no logró inquietar a Fábio y nunca consiguió manejar el ritmo del encuentro.





Pero el fútbol de Copa enseña algo que se repite una y otra vez: cuando tenés a un gigante contra las cuerdas, no podés dejarlo con vida. Y a Fluminense, Independiente lo perdonó varias veces.

Independiente Rivadavia y la lección que dejó Fluminense Claudio Rodrigues de Fluminense disputa el balón con Leonel Bucca de Independiente Rivadavia. EFE La historia había comenzado en la fase de grupos, cuando el equipo brasileño se llevó un empate del Malvinas que fue demasiado premio. Independiente había sido superior, generó las mejores situaciones y estuvo cerca de quedarse con los tres puntos, pero en los minutos finales sacó el pie del acelerador y el Tricolor encontró el empate. Fluminense se fue de Mendoza con vida.





Después llegó la última fecha, Independiente enfrentó a Bolívar, hizo lo que tenía que hacer y ganó. No debía especular ni perder para perjudicar a Fluminense, porque eso hubiera ido contra la esencia misma de la competencia. La Lepra salió a ganar y terminó ayudando indirectamente al equipo brasileño a continuar en la Copa.