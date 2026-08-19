La insólita confusión en Independiente Rivadavia tras el último penal errado que los dejó sin Libertadores

Independiente Rivadavia hizo mal las cuentas y, tras la ejecución de Rodrigo Atencio, Berti y compañía comenzaron una protesta sin sentido. El video.

Independiente Rivadavia se despidió de la Copa y hubo una secuencia insólita después de los penales.

El sueño terminó desde los doce pasos, pero la eliminación de Independiente Rivadavia de la Copa Libertadores tuvo un cierre tan inesperado como insólito. Una vez finalizada la tanda de penales ante Fluminense, en Mendoza creyeron que todavía quedaba una ejecución más, pero no.

Todo ocurrió tras el remate de Rodrigo Atencio. El volante de la Lepra se hizo cargo del disparo, pero se encontró con un Fábio enorme: el arquero brasileño voló y desvió la pelota para sellar la clasificación del Flu por 5-4.

Confusión en Independiente Rivadavia tras el penal errado de Atencio Ahí llegó la confusión. Mientras los visitantes festejaban en el Malvinas Argentinas, varios futbolistas y miembros del cuerpo técnico del Azul, incluido Alfredo Berti, fueron directamente a reclamarle al árbitro Andrés Rojas. ¿El motivo? Estaban convencidos de que el equipo brasileño todavía tenía que ejecutar su quinto penal.

El reclamo de Independiente Rivadavia tras el penal errado de Atencio que decantó en la eliminación. Video: ESPN El error en la cuenta generó unos segundos de desconcierto total, hasta que quedó claro que la tanda ya había terminado. La atajada de Fábio había sido la acción final con la que Fluminense se quedó con el pasaje a los cuartos de final.