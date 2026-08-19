El verdadero motivo de la ausencia de dos habituales titulares de la Lepra ante Fluminense

Se trata del mediocampista Gonzalo Ríos y del delantero Fabrizio Sartor i, quienes no formaron parte del encuentro de este martes en el Malvinas Argentinas , en donde la Lepra cayó ante el cuadro carioca.

Una vez culminado el encuentro, la incertidumbre reinó en las tribunas del estadio provincial por la ausencia de estos dos jugadores, pero después se conoció el verdadero motivo de la decisión.

En el caso de Sartori , si bien el exatacante de River ocupó un lugar en el banco de suplentes, una lesión muscular que ocurrió en el encuentro ante Estudiantes de Río Cuarto lo dejó sin posibilidades de sumar minutos ante el Flu .

Por su parte, la decisión de marginar a Ríos del partido, ya que no fue ni siquiera convocado, tiene que ver con una determinación que tomó el cuerpo técnico, ya que el futbolista se encontraba en óptimas condiciones físicas para poder estar presente.

Lo que viene para la Lepra

Tras el encuentro de este martes, el equipo de Berti comenzó con la preparación del próximo compromiso, que está previsto para el sábado que viene desde las 18.30 ante Independiente en Avellaneda, en el marco de la sexta fecha del torneo Clausura.

Después de ese partido enfrentará a Aldosivi, el miércoles 26 a las 19.15 en el estadio Florencio Sola de Banfield, por los octavos de final de la Copa Argentina, y luego volverá a jugar en casa, en este caso ante Racing, el domingo 30 desde las 21.30 por la séptima jornada.