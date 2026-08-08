Los Pumas perdieron 17-10 ante Sudáfrica en Vélez, pero estuvieron a centímetros del empate

Los Pumas dejaron escapar la ventaja de 10 y cayeron ante los bicampeones del mundo. Fue el primer partido de la serie de test matches que tendrá en el país.

Los Pumas no pudieron cerrar una tarde que habían comenzado de la mejor manera y perdieron 17-10 ante Sudáfrica en el estadio José Amalfitani de Vélez. El equipo dirigido por Felipe Contepomi llegó a estar 10-3 arriba, pero los Springboks reaccionaron, igualaron antes del descanso y en el complemento marcaron el try que terminó definiendo el encuentro.

Los Pumas golpearon primero, pero no pudieron sostenerlo Final del partido en Vélez. Los Pumas cayeron 17-10 ante Sudáfrica por la Copa Visa Galicia. ¡Vamos que esto sigue!



Benjamín Grondona.

Santiago Carreras (1 penal y 1 conversión).



El 29 de agosto enfrentarán a Australia en el Estadio 23 de Agosto, en Jujuy.#SomosLosPumas pic.twitter.com/Q5SQm4kioS — Los Pumas (@lospumas) August 8, 2026 Santiago Carreras abrió el marcador a los 2 minutos con un penal desde mitad de cancha, aunque Sacha Feinberg-Mngomezulu respondió rápidamente para establecer el 3-3. A los 9', Argentina encontró su primer try después de una buena acción ofensiva que terminó con Benjamín Grondona apoyando la pelota en el ingoal. Carreras convirtió y puso el 10-3.

Los Pumas consiguieron controlar buena parte de la primera etapa y hasta tuvieron algo de fortuna cuando un drop de Feinberg-Mngomezulu dio en el travesaño. Sin embargo, cuando faltaban segundos para el descanso, Edwill van der Merwe apoyó el primer try sudafricano y Feinberg-Mngomezulu convirtió para llevar el partido al entretiempo 10-10.

¡Arrollador scrum de Sudáfrica!



Cameron Hanekom apoyó tras un gran empuje del pack de los Boks.#PUMASxESPN pic.twitter.com/MNALVNJOlr — ScrumRugby (@ScrumESPN) August 8, 2026 En el complemento, Carreras tuvo la posibilidad de volver a adelantar a Argentina con un penal, pero su remate se fue desviado. A los 62', Sudáfrica aprovechó un scrum a cinco metros del ingoal y Cameron Hanekom apoyó para el 15-10; Handre Pollard sumó la conversión y dejó el 17-10 definitivo.

Sobre el cierre, Los Pumas fueron en busca del empate y tuvieron una última posibilidad después de un gran kick de Pablo Matera que generó un line cercano al ingoal sudafricano. Los Pumas tuvieron la última chance para empatarlo, pero Tute Moroni no pudo controlar la pelota y cometió knock-on cuando Argentina tenía un ataque muy claro frente al ingoal de Sudáfrica.