Los Pumas reciben a Sudáfrica en Vélez un test match prometedor: hora y cómo ver en vivo

Los Pumas confirmaron la formación para enfrentar esta tarde, desde las 16.00 en la cancha de Vélez Sársfield, a Sudáfrica , con el debut internacional del pilar Francisco Moreno y la posibilidad de otros tres estrenos, en un equipo profundamente renovado por la decisión del entrenador Felipe Contepomi de otorgar descanso a gran parte de los jugadores que actúan en Francia.

Este prometedor test match podrá verse en vivo a través de ESPN 2 por televisión y por Disney+ Premium en streaming.

Moreno, tucumano surgido de Lince y actualmente jugador de Tarucas en el Super Rugby Americas, tendrá uno de los desafíos más exigentes posibles para su presentación internacional: será el pilar derecho argentino frente a uno de los scrums más poderosos del mundo. Además, entre los suplentes aparecen tres jugadores que todavía no disputaron partidos con la camiseta argentina: Juan Martín Scelzo, Leonel Oviedo y Juan Penoucos.

Scelzo, tercera línea de Stade Français, es hijo del histórico pilar Martín Scelzo; Oviedo, hooker cordobés, es hermano mayor de Joaquín Oviedo; mientras que Penoucos, tercera línea de Belgrano Athletic, es el integrante más joven del plantel.

La falta de experiencia será una de las características principales de la formación elegida por Contepomi. Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo y Gerónimo Prisciantelli comenzarán como titulares pese a contar con cinco partidos internacionales o menos.

Una de las principales novedades será además el regreso de Tomás Lavanini, quien no juega en Los Pumas desde el Rugby Championship 2024 y fue convocado nuevamente para aportar experiencia y potencia frente al pack sudafricano. El segunda línea surgido de Hindú volverá a compartir formación con Guido Petti, con quien integra una de las parejas de segunda línea más utilizadas en la historia del seleccionado argentino.

Ante la ausencia de Tomás Albornoz, quien recibió descanso y además debe cumplir una suspensión, Contepomi decidió utilizar nuevamente a Santiago Carreras como apertura, mientras que Prisciantelli ocupará la posición de fullback. El entrenador también preparó el banco pensando específicamente en la potencia física de los Springboks: habrá seis forwards y solamente dos backs entre los ocho suplentes.

La renovación responde a una planificación de largo plazo. Debido a la extensión de la temporada europea y con el Mundial de Australia 2027 como gran objetivo, Contepomi decidió darle descanso a la mayoría de los argentinos que compiten en el Top 14 francés.

La Formación de Sudáfrica

The #Springboks team to face Argentina in Buenos Aires on Saturday has a solid look to it - more here: https://t.co/kPbxl7Gi4W #ForeverGreenForeverGold pic.twitter.com/oa6A3jlixb — Springboks (@Springboks) August 4, 2026

A cambio de permitir que esos jugadores realicen la pretemporada completa con sus clubes, el cuerpo técnico podrá disponer de ellos durante una semana adicional en la ventana internacional de noviembre, cuando comenzará el Nations Championship.

Sudáfrica, por su parte, también preservó a algunos de sus principales jugadores con la mirada puesta en su serie posterior ante Nueva Zelanda, aunque presentará en Buenos Aires una formación con figuras de enorme jerarquía como Eben Etzebeth, Lood de Jager, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Cobus Reinach y el capitán Siya Kolisi.

Con un plantel joven, varios jugadores de escasa experiencia internacional y frente al bicampeón mundial, Los Pumas afrontarán en Vélez uno de los desafíos más exigentes de la temporada.

Datos del partido

Estadio: José Amalfitani (Vélez Sársfield)

Horario: 16.00

TV: ESPN 2

Streaming: Disney+ Premium

Fuente: NA