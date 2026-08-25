Godoy Cruz perdió 2-0 frente a Deportivo Madryn en el Sur y se alejó más de la punta

Godoy Cruz cae 2-0 frente a Deportivo Madryn en un encuentro correspondiente a la fecha 21 de la Primera Nacional que había sido reprogramado por la llegada de la Selección argentina al país tras el Mundial 2026.

De arranque, el Tomba se mostró más firme que su rival y tomó el control de la pelota en la mitad de la cancha. Sin embargo, la primera situación de riesgo fue para el local, luego de una salida en falso de Strumia que dejó a Solís con una buena oportunidad.

A los 24 minutos, Schamine tuvo la ocasión más peligrosa de Godoy Cruz en esa primera etapa. El mediocampista se hizo cargo de un tiro libre desde las inmediaciones del área y sacó un remate que pasó muy cerca del palo.

A los 35 minutos, Godoy Cruz sufrió el primer golpe de la tarde. Una jugada protagonizada por tres futbolistas con pasado en Gimnasia terminó en el 1 a 0. Primero, un centro de Solís se estrelló en el travesaño y, tras el despeje del Tomba, la pelota volvió a caer en los pies del atacante. Solís volvió a meterla al área desde la derecha, Servetto la bajó y Silba apareció para empujarla y poner en ventaja al equipo local.

Tras el gol, Godoy Cruz sintió el impacto y Deportivo Madryn aprovechó para adelantarse en el campo y generar nuevas situaciones de peligro. El Tomba no encontró respuestas y el conjunto local sostuvo la ventaja hasta el descanso.

En el complemento, la lluvia complicó todavía más el desarrollo y dejó el campo de juego en malas condiciones. El partido se volvió trabado y deslucido, aunque las primeras ocasiones claras fueron nuevamente para el Aurinegro.

Primero, Silba estuvo cerca con un cabezazo y, poco después, un desborde terminó en un centro atrás que la defensa de Godoy Cruz alcanzó a despejar prácticamente sobre la línea. El equipo mendocino, en tanto, no consiguió recuperar el control del partido ni generar peligro con continuidad.

A la media hora del segundo tiempo llegó el segundo golpe para el Tomba. Tras un centro al área, Giacopuzzi apareció para ganar de cabeza y superar la resistencia de Strumia, ampliar la diferencia y poner al Aurinegro 2-0 arriba.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Deportivo Madryn vs Godoy Cruz