Tras la derrota ante Deportivo Madryn, Pablo De Muner dejará de ser el entrenador de Godoy Cruz. El Tomba ya busca un nuevo técnico.

La derrota ante Deportivo Madryn terminó de marcar el final del ciclo. Pablo De Muner dejará de ser el entrenador de Godoy Cruz, luego de la caída por 2-0 ante el conjunto chubutense.

El resultado en Puerto Madryn fue el golpe definitivo para un proceso que venía mostrando señales de desgaste. El Tomba volvió a tener problemas para generar juego y, especialmente, para encontrar profundidad en ataque, una de las dificultades que se hicieron evidentes durante las últimas fechas.





Algunos cambios que resultaron difíciles de comprender, sumados a las flojas actuaciones de las últimas fechas y a determinadas cuestiones internas, habían generado un clima de desgaste alrededor del entrenador. En ese contexto, estaba definido que una nueva derrota podía marcar el final del ciclo. Y así ocurrió: tras la caída en Puerto Madryn.

El ciclo de Pablo De Muner en el Tomba De Muner había conseguido encaminar al equipo después de un comienzo irregular y Godoy Cruz llegó a encadenar cuatro triunfos consecutivos, pero la derrota ante Deportivo Maipú y el posterior traspié frente a Madryn terminaron acelerando una decisión que ya estaba sobre la mesa.

El Tomba ahora deberá resolver rápidamente quién se hará cargo del plantel en un momento clave de la temporada. El objetivo inmediato será sostenerse en los puestos de Reducido y llegar de la mejor manera a la etapa decisiva del campeonato.