Di María salió al cruce de la FIFA por las sanciones a Paredes y Molina: "Es exagerado"

Ángel Di María cuestionó la cantidad de partidos que recibieron Leandro Paredes y Nahuel Molina y consideró que los castigos fueron excesivos.

Di María y Paredes se cruzaron por última vez en el 1-1 de Rosario Central y Boca en el Gigante de Arroyito.

Ángel Di María salió al cruce de las sanciones impuestas por FIFA a jugadores de la Selección argentina por los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026 ante España. El campeón del mundo en Qatar 2022 apuntó especialmente contra las suspensiones de Leandro Paredes y Nahuel Molina, quienes recibieron 10 y 7 fechas respectivamente.

“Es exagerado. Seguramente será muchísimo menos, no solo para él, sino para Nahuel. Es algo que podía pasar, porque se agarraron al final, pero es bastante exagerado todo”, expresó Fideo después del empate 2-2 entre su equipo y Talleres, en la zona mixta del estadio Mario Kempes. Di María también contó que mantiene contacto frecuente con Paredes.

Ángel Di María salió en defensa de su amigo Leandro Paredes Di María se expresó sobre las sanciones a Paredes y Molina. ESPN Las sanciones fueron aplicadas por los incidentes registrados durante la final del Mundial entre Argentina y España. Paredes recibió 10 partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares, mientras que Molina fue castigado con 7 fechas y la misma sanción económica. Thiago Almada recibió una fecha y una multa de 30.000 dólares, mientras que Roberto Ayala fue suspendido por tres encuentros y multado con otros 30.000 dólares. Del lado español, Gavi recibió una fecha de suspensión.

La AFA ya analiza la posibilidad de recurrir las sanciones que sean revisables. La asociación solicitará los fundamentos de los fallos para presentar eventuales recursos ante el Comité de Apelación de FIFA y, si fuera necesario, posteriormente acudir al TAS como última instancia. La intención principal de la defensa argentina estará puesta en reducir los castigos a Paredes y Molina.