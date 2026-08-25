Germán Pezzella rescindió su contrato con River: su emotiva despedida en las redes sociales

Pezzella puso punto final a su segunda etapa en River. El campeón del mundo había sido marginado del plantel profesional y se entrenaba en el predio de Cantilo.

Germán Pezzella se despidió de River. El defensor campeón del mundo acordó la rescisión de su contrato después de varias semanas entrenándose apartado en Cantilo.

Germán Pezzella se fue de River. El defensor acordó este martes la rescisión de su contrato con el Millonario y cerró una segunda etapa en el club que lo formó. La salida se produjo después de varias semanas apartado del plantel profesional y entrenándose en el predio de Cantilo junto a otros jugadores que no eran tenidos en cuenta.

La despedida del campeón del mundo, que había regresado a River en agosto de 2024, llegó primero a través de sus redes sociales. Pezzella publicó una foto y escribió un breve pero sentido mensaje para los hinchas: "Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias".

El sentido mensaje de Germán Pezzella en su despedida de River Poco después, River confirmó oficialmente la rescisión del vínculo y destacó la trayectoria del defensor surgido de sus Inferiores. “El Club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. Formado en las inferiores del Club, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando el aporte histórico de River a la Selección Argentina. River Plate agradece su entrega y le desea a Germán lo mejor en su próxima etapa", reza el comunicado.

El comunicado oficial de River El Club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.Formado en las inferiores del Club, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando el aporte… pic.twitter.com/GJplPWqGU4 — River Plate (@RiverPlate) August 26, 2026 La salida se produjo luego de una situación que había generado sorpresa dentro del mundo River. Pezzella fue uno de los futbolistas apartados a mediados de año y, pese a que referentes del plantel habían pedido que volviera a trabajar con el grupo profesional, la dirigencia mantuvo la decisión de que continuara entrenándose en Cantilo.