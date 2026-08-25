Godoy Cruz puede perder a Poggi: un gigante de Arabia prepara una oferta

Al Wahda de Emiratos Árabes Unidos está interesado en contratar al mediocampista uruguayo y prepara una propuesta formal.

Godoy Cruz puede volver a tener movimiento en el mercado de pases y, esta vez, el protagonista es uno de los jugadores importantes del plantel. Al Wahda de Emiratos Árabes Unidos está interesado en Vicente Poggi y esta semana llegaría una oferta formal para intentar quedarse con el mediocampista uruguayo.

Godoy Cruz puede perder a Poggi Poggi ya había estado cerca de dejar el Tomba durante el último mercado de invierno, aunque en aquella oportunidad las propuestas que llegaron no terminaron de convencer ni al futbolista ni al club y finalmente continuó en Mendoza. Ahora la situación puede ser diferente, porque el interés del conjunto de Emiratos es concreto y se espera que en los próximos días llegue una propuesta oficial.

Vicente Poggi será titular en un Godoy Cruz que enfrenta a San Miguel en el Gambarte. Alf Ponce Mercado / MDZ El volante de 24 años se convirtió en una pieza importante para Godoy Cruz desde su llegada. Formado en Defensor Sporting, Poggi también tuvo una experiencia en el fútbol mexicano antes de desembarcar en el Expreso, donde primero llegó a préstamo y luego continuó su carrera en el club.

La posible salida del uruguayo aparece en un momento particular para el Tomba, que deberá analizar cuidadosamente la propuesta. Poggi es un futbolista con presencia en el mediocampo y su partida obligaría al cuerpo técnico a buscar alternativas para cubrir un lugar importante dentro del equipo.

Ahora todas las miradas están puestas en la oferta que pueda presentar Al Wahda. Si los números convencen a Godoy Cruz y al jugador, el mediocampista podría estar ante una nueva experiencia internacional y el Expreso volvería a desprenderse de uno de sus futbolistas importantes.