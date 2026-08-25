Intentaron cometer un robo, los delataron y fueron detenidos tras una persecución en Godoy Cruz

Tras avistar a los efectivos, los sospechosos intentaron escapar del lugar. Sin embargo, fueron alcanzados y detenidos.

Dos hombres fueron detenidos durante la noche del lunes en Godoy Cruz luego de intentar escapar de la Policía, que había iniciado un patrullaje tras recibir un llamado por un presunto ilícito en la zona. Los malvivientes fueron interceptados tras una breve persecución.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 22.45, cuando un llamado a la línea de emergencia 911 alertó sobre la presencia de dos personas que intentaban cometer un delito en inmediaciones de calles Boulogne Sur Mer e Ituzaingó.

Intentaron escapar cuando llegó la Policía Con las características aportadas en la denuncia, los efectivos recorrieron la zona y localizaron a dos hombres que coincidían con la descripción. Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron darse a la fuga.