Un hombre fue detenido tras una persecución en La Favorita: durante la huida descartó un arma de fuego

El sospechoso intentó escapar de la Policía y, antes de ser detenido, arrojó un arma dentro de una vivienda cercana.

Un hombre de 22 años fue detenido durante la noche del lunes en La Favorita, después de intentar escapar de la Policía y arrojar una pistola cargada dentro de una vivienda. El arma fue encontrada luego de que los efectivos obtuvieran autorización para ingresar a la propiedad donde el sospechoso había descartado el elemento.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 20.45, cuando personal de la Unidad de Acción Preventiva Capital (UAP) realizaba patrullajes por la zona de Pasaje Nuevo y Pasaje Uno, momento en que lograron identificar al hombre. En ese momento, el sospechoso emprendió la fuga y arrojó un objeto hacia el interior de una casa.

La Policía encontró una pistola con 15 municiones Los efectivos lograron darle alcance al joven y, con la autorización del propietario de la vivienda, ingresaron para verificar el lugar. Allí encontraron una pistola calibre 9 milímetros con 15 cartuchos en su cargador.