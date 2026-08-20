Persecución, seguimiento con cámaras y dos detenidos con motos robadas en el Gran Mendoza
Un lector de patentes detectó una moto robada circulando en la vía pública. El monitoreo por cámaras permitió localizarla tras una persecución.
Dos sujetos fueron detenidos este miércoles tras una persecución por las calles de la Ciudad de Mendoza y Las Heras. Los sospechosos se movilizaban en diferentes motos robadas, una de las cuales fue detectada por un lector de patentes policial. El seguimiento a través de las cámaras de seguridad fue clave.
La intervención comenzó cuando el Sistema de Reconocimiento Automático de Patentes (ANPR por sus siglas en inglés) generó una alerta sobre una Bajaj 200cc que registraba un pedido de secuestro.
A partir de esa información, los operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) comenzaron a seguir el desplazamiento de la moto mediante las cámaras y alertaron a los policías que se encontraban patrullando la zona.
En un primer momento, el rodado fue monitoreado mientras circulaba hacia Capital. Luego, las cámaras volvieron a detectarlo en inmediaciones de avenida Gobernador Videla.
El video de la persecución
El seguimiento continuó hasta Acceso Norte y Mathus Hoyos, donde los operadores observaron nuevamente la Bajaj circulando hacia el norte junto a otra motocicleta.
Poco después, en Acceso Norte y Pescadores, uno de los sospechosos abandonó la Bajaj y escapó a bordo de la otra moto. Ante esta situación, una movilidad policial inició la persecución del segundo rodado y logró detener su marcha en Acceso Norte y Pascual Segura.
Los efectivos aprehendieron a los dos hombres y recuperaron ambas motocicletas. Al verificar la segunda, constataron que también tenía un pedido relacionado con un robo ocurrido en jurisdicción de Guaymallén.
Los dos aprehendidos y los vehículos recuperados quedaron a disposición de la Justicia.