Persecución, seguimiento con cámaras y dos detenidos con motos robadas en el Gran Mendoza

Dos sujetos fueron detenidos este miércoles tras una persecución por las calles de la Ciudad de Mendoza y Las Heras . Los sospechosos se movilizaban en diferentes motos robadas, una de las cuales fue detectada por un lector de patentes policial. El seguimiento a través de las cámaras de seguridad fue clave.

La intervención comenzó cuando el Sistema de Reconocimiento Automático de Patentes ( ANPR por sus siglas en inglés) generó una alerta sobre una Bajaj 200cc que registraba un pedido de secuestro.

A partir de esa información, los operadores del Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ) comenzaron a seguir el desplazamiento de la moto mediante las cámaras y alertaron a los policías que se encontraban patrullando la zona.

En un primer momento, el rodado fue monitoreado mientras circulaba hacia Capital. Luego, las cámaras volvieron a detectarlo en inmediaciones de avenida Gobernador Videla.

El seguimiento continuó hasta Acceso Norte y Mathus Hoyos , donde los operadores observaron nuevamente la Bajaj circulando hacia el norte junto a otra motocicleta.

Poco después, en Acceso Norte y Pescadores, uno de los sospechosos abandonó la Bajaj y escapó a bordo de la otra moto. Ante esta situación, una movilidad policial inició la persecución del segundo rodado y logró detener su marcha en Acceso Norte y Pascual Segura.

Los efectivos aprehendieron a los dos hombres y recuperaron ambas motocicletas. Al verificar la segunda, constataron que también tenía un pedido relacionado con un robo ocurrido en jurisdicción de Guaymallén.

Los dos aprehendidos y los vehículos recuperados quedaron a disposición de la Justicia.