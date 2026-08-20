Evadió un control, descubrieron que estaba inhabilitado para conducir y quiso sobornar a los policías
El conductor fue detenido en San Martín al intentar escapar de un control. Tras verificar sus datos, descubrieron que estaba inhabilitado para conducir.
Un hombre de 45 años fue detenido la tarde del miércoles en San Martín luego de evadir un control de tránsito y ser descubierto manejando pese a estar inhabilitado por una alcoholemia positiva. Además, habría intentado sobornar a los policías.
El hecho ocurrió alrededor de las 17 del citado día, cuando personal de la Policía Vial realizaba maniobras operativas en inmediaciones de Ruta 50 y Buen Orden.
Los efectivos intentaron detener la marcha de un Renault Sandero rojo, pero el conductor aceleró y escapó del lugar. Tras un seguimiento, los policías lograron interceptarlo en el barrio Altos de San Martín.
Tenía una inhabilitación para conducir
Al solicitarle la documentación, el hombre presentó únicamente la cédula de identificación del vehículo. Los efectivos verificaron sus datos y constataron que registraba una inhabilitación administrativa para conducir por alcoholemia positiva.
Cuando fue informado sobre las infracciones y la retención del automóvil, el conductor habría intentado evitar el procedimiento mediante una propuesta al personal policial.
El intento de soborno
Según consta en las actuaciones,ofreció dinero en efectivo y su celular a los efectivos. El intento de soborno fue presenciado por una mujer que viajaba como acompañante en el Renault Sandero. Ante esta situación, el hombre fue aprehendido y trasladado al Destacamento San Pedro.
Por disposición del ayudante fiscal de turno, se ordenaron las actuaciones correspondientes. Además, la Policía Vial secuestró el vehículo y el conductor quedó a disposición de la Justicia.