Evadió un control, descubrieron que estaba inhabilitado para conducir y quiso sobornar a los policías

Un hombre de 45 años fue detenido la tarde del miércoles en San Martín luego de evadir un control de tránsito y ser descubierto manejando pese a estar inhabilitado por una alcoholemia positiva. Además, habría intentado sobornar a los policías.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 del citado día, cuando personal de la Policía Vial realizaba maniobras operativas en inmediaciones de Ruta 50 y Buen Orden .

Los efectivos intentaron detener la marcha de un Renault Sandero rojo, pero el conductor aceleró y escapó del lugar. Tras un seguimiento, los policías lograron interceptarlo en el barrio Altos de San Martín .

Al solicitarle la documentación, el hombre presentó únicamente la cédula de identificación del vehículo. Los efectivos verificaron sus datos y constataron que registraba una inhabilitación administrativa para conducir por alcoholemia positiva .

Cuando fue informado sobre las infracciones y la retención del automóvil, el conductor habría intentado evitar el procedimiento mediante una propuesta al personal policial.

El intento de soborno

Según consta en las actuaciones,ofreció dinero en efectivo y su celular a los efectivos. El intento de soborno fue presenciado por una mujer que viajaba como acompañante en el Renault Sandero. Ante esta situación, el hombre fue aprehendido y trasladado al Destacamento San Pedro.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, se ordenaron las actuaciones correspondientes. Además, la Policía Vial secuestró el vehículo y el conductor quedó a disposición de la Justicia.