Rescataron a un guanaco herido que fue atacado por perros salvajes en alta montaña

El animal fue hallado herido a la vera de la ruta, en la zona de Punta de Vacas. Habría sido atacado por perros salvajes y fue trasladado al Ecoparque.

El guanaco que fue rescatado en alta montaña.

Un guanaco herido fue rescatado la mañana de este miércoles en alta montaña, luego de ser encontrado junto a la Ruta 7, en la zona de Punta de Vacas. El animal habría sido atacado por perros salvajes y recibió asistencia antes de ser trasladado al Ecoparque.

El hallazgo se produjo a la altura del kilómetro 1200 de la Ruta 7, donde efectivos del puesto operativo El Salto de Policía Rural fueron alertados sobre la presencia del animal.

Al llegar, los policías encontraron al guanaco en la banquina, en una zona segura, y constataron que presentaba heridas. En ese momento, personal de la Patrulla de Rescate también se encontraba en el lugar para resguardar al animal.

Trasladaron al guanaco al Ecoparque Posteriormente arribaron integrantes de Fauna y Ecoparque, acompañados por un veterinario, quienes realizaron la asistencia correspondiente.

El operativo de rescate en alta montaña. Gentileza. De acuerdo con la información oficial, el guanaco habría sido atacado por perros salvajes, aunque las circunstancias del episodio deberán ser establecidas.